Scopri subito la bellezza di 12 preparazioni per rimodellare il tuo corpo. Ebbene sì stiamo parlando di fianchi e girovita, due punti super critici per ogni donna. 12 ricette a prova di fianchi e girovita. Rimodella il tuo corpo!

Esistono infatti dei cibi che riescono a contrastare create situazioni di sovrappeso e che riescono, se introdotti nell’alimentazione quotidiana a rimodellare il tuo corpo. Iniziamo a curiosare la lista delle 12 ricette facili e veloci!

Pasta di grano saraceno al sesamo

Ingredienti (per 2 persone)

120 g di pasta di grano saraceno del formato preferito

200 g di fagiolini lessati

1 cipollina

2 carote

1 cipollotto

1 falda di peperone giallo

2 foglie di cavolo rosso

20 g di semi di sesamo bianchi e neri

bianchi e neri 2 cucchiaini di salsa di soia a basso contenuto di sale

a basso contenuto di sale 1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva

sale rosa quanto basta

Procedimento

In un tegame antiaderente con l’olio caldo fate appassire la cipollina tritata, poi unite le carote e il peperone a listarelle. Cuocete, mescolando e unendo se necessario poca acqua, per circa 10 minuti.

Mettete a lessare la pasta in una pentola con acqua in ebollizione poco salata, quindi scolatela al dente e versatela nel tegame con le carote e i peperoni, unendo anche i fagiolini lessati tagliati a tocchetti, il cipollotto tritato e le foglie di cavolo rosso tagliate a listarelle. Fate saltare in padella per 2-3 minuti, quindi unite la salsa di soia, mescolate delicatamente e servite in tavola guarnendo con i semi di sesamo.

Crema di piselli

Ingredienti (per 2 persone)

300g di piselli freschi sgranati (o surgelati)

1 cipollotto

2 patate lessate

2 cucchiai di yogurt greco allo 0% di grassi senza zucchero

allo 0% di grassi senza zucchero qualche foglia di basilico fresco

1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva

brodo vegetale e pepe bianco macinato

Procedimento

In una casseruola con l’olio caldo fate appassire il cipollotto affettato, quindi unite i piselli e cuocete, mescolando e unendo quando necessario poco brodo caldo, per circa 20 minuti. A questo punto togliete dal fuoco, fate intiepidire e poi versate i piselli (tenendone da parte 1 cucchiaio) nel bicchiere del frullatore, unendo anche la patata lessata a tocchetti.

Frullate in modo da ottenere un mix omogeneo, quindi suddividete in 2 piatti e guarnite con lo yogurt greco, il basilico e i piselli tenuti da parte. Servite spolverizzando con il pepe bianco.

Ratatouille

Ingredienti (per 2 persone)

200 g di melanzane

150 g di peperone giallo

150 g di peperone rosso

1 cipollina

1 gambo di sedano

1 pomodoro maturo e sodo

10 foglie di prezzemolo

1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva

sale marino integrale e paprica dolce

Procedimento

In un tegame con l’olio caldo fate appassire la cipolla e il sedano mondati e tritati. Unite quindi le melanzane mondate e tagliate a tocchetti, regola di sale e cuoci, mescolando e unendo se necessario poca acqua, per 15-20 minuti.

Quando le melanzane sono cotte, mettetele da parte e nel loro fondo di cottura fai cuocere i peperoni a listarelle per una decina di minuti. Unite quindi le melanzane tenute da parte, la paprica e il pomodoro tritato e cuoci per altri 3-4 minuti. Servite in tavola guarnendo con il prezzemolo tritato grossolanamente.

Peperoni ripieni

Ingredienti (per 2 persone)

2 peperoni rossi piccoli

90 g di riso semintegrale per risotti

2 cipollotti

2 uova

10 foglie di prezzemolo

2-3 cucchiai di vino bianco

1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva

brodo vegetale

sale marino integrale e pepe nero

Procedimento

In una casseruola con l’olio caldo fate appassire i cipollotti tritati, quindi unite il riso e lasciatelo tostare mescolando. Versate il vino, lascialo sfumare e aggiungete 1 mestolino di brodo bollente. Proseguite la cottura unendo poco brodo per volta fino a raggiungere un grado di cottura del riso molto al dente. A questo punto togliete dal fuoco e accendete il forno a 180°C.

Mondate i peperoni, togliete la calotta superiore ed elimina i semini interni, quindi disponeteli in una pirofila ricoperta con carta forno. Riempiteli con il riso e cuocete nel forno caldo per 15 minuti. A questo punto unite 1 uovo sgusciato in ogni peperone e proseguite la cottura per altri 15-20 minuti. Togliete dal forno, fate intiepidire e mettete 1 pizzico di sale su ciascun uovo. Servite in tavola spolverizzando con il pepe nero e guarnendo con il prezzemolo tritato.

Bruschetta peperoni e cipolla di tropea

Ingredienti (per 2 persone)

2 fette di pane integrale(in tutto circa 120g)

8 funghi champignon

1 falda di peperone giallo

1 falda di peperone rosso

1 cipolla rossa di Tropea

2-3 cucchiai di hummus di ceci

100 g di feta (o tofu)

1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva

sale rosa e pepe

Procedimento

Accendete il forno a 180°C. Intanto che si scalda in una pirofila ricoperta con carta forno disponete i peperoni a listarelle, i funghi divisi a metà e la cipolla a spicchi. Condite con l’olio, regolate di sale e pepe, coprite con un foglio di carta alluminio e cuocete nel forno caldo per 40 minuti.

Quando le verdure sono cotte, estraetele dal forno e lasciatele intiepidire. Fate tostare le fette di pane, quindi spalmate con l’hummus e guarnitele con le verdure cotte al forno e la feta sbriciolata (o il tofu). Servite subito spolverizzando con il pepe macinato al momento.

Burger veg di piselli e mais

Ingredienti (per 2 persone)

300g di piselli (anche surgelati) lessati per 8 minuti

2 patate lessate

1 uovo

1 presa di curry

1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva

farina di mais

sale marino integrale

Procedimento

Frullate i piselli dopo averli ben scolati (lasciandone da parte 1 cucchiaio), quindi versate il mix ottenuto in un recipiente con le patate lessate e schiacciate quando erano ancora calde. Unite l’uovo, il curry e 1 pizzico di sale, amalgamando bene, quindi aggiungete anche i piselli tenuti da parte e la farina di mais quanto basta a ottenere un composto abbastanza consistente.

Formate delle palline, schiacciatele leggermente compattandole e passatele nella farina di mais. In una padella antiaderente fate scaldare l’olio, quindi unite gli hamburger e cuoci per 8-10 minuti, rigirando a metà cottura. Disponete su carta assorbente da cucina, quindi serviteli in tavola.