Le spezie e le erbe aromatiche sono fondamentali in cucina per insaporire non solo verdure e ortaggi. Scopriamo come abbinarle al meglio.

Le spezie e le erbe aromatiche, sono molto utilizzate in cucina per la preparazione di diverse pietanze, ma non vengono utilizzate a caso. Entrambe apportano benefici al nostro organismo, infatti venivano già utilizzate in passato, per favorire proprio la digestione.

C’è una regola ben precisa, ad ogni ortaggio, verdura e frutta, va abbinata la spezia ed erba aromatica specifica, regalando un tocco in più alla pietanza.

Scopriamo insieme come scegliere l’erba aromatica e la spezia adatta a ortaggi, verdure e frutta.

Spezie: come abbinarle

1. Cannella: una spezia, perfetta per preparare dolci, infatti si abbina benissimo alla frutta fresca o cotta, magari potete preparare un bel frappè con banana (cliccate qui per la ricetta). Ma si presta benissimo per dare un sapore deciso a carote, fagiolini e zucca, che ne dite del risotto all’arancia e cannella? (cliccate qui per la ricetta)

2. Chiodi di Garofano: molto diffusi in Oriente, particolari per il loro profumo intenso, hanno un sapore dolce con un retrogusto pepato, si sposa benissimo con le ricette dolci e salate. Ecco come abbinarle, con verdure e ortaggi:

cipolle

fagiolini

pomodori

cime di rapa

zucca

In caso di abbinamenti dolci, ecco quali sono i frutti:

albicocche e ananas

arance e limoni

ciliegie e fragole

limoni

mele: avete mai preparato un budino di mele? Provate la nostra ricetta ( cliccate qui )

) mirtilli e pere

pesche e uva

3. Zenzero: una spezia che viene utilizzata per preparare diverse ricette e non solo anche tisane, tisana con zenzero e curcuma (clicca qui per scoprire la ricetta).

Ecco come abbinarlo:

cipolle e carote: avete provato lo stufato di Seitan? ( cliccate qui per la ricetta )

) cavoli e funghi champignon

melanzane, peperoni e zucchine

zucca e pomodori

Per le ricette dolci, lo zenzero si abbina benissimo a:

albicocche e arance

banane e fichi

lamponi e mele

lime e limoni

melone e mandarini

mango e mirtilli

pere e pesche

susine e uva, la confettura di susine e zenzero è una vera delizia (cliccate qui per la ricetta)

4. Zafferano: conosciuto non solo come spezia, ma come colorante, dona un colore giallo a diverse pietanze. Si abbina perfettamente a piatti salati e dolci. Non solo il colore, ma anche il profumo ci rimanda a luoghi orientali, non viene utilizzato per tantissime pietanze, rispetto a altre è molto limitato l’uso.

Infatti si può preparare il classico risotto allo zafferano con gamberetti ( cliccate qui per la ricetta ).

5. Peperoncino: non può mai mancare per la preparazione di alcune pietanze, grazie al suo gusto piccante, si può abbinare a diverse ingredienti.

Ecco con quale verdure e ortaggi, si sposa benissimo:

broccoli e cavolfiori

cetrioli e finocchi

melanzane e patate

peperoni e zucca

pomodori: un connubio perfetto è con il pesce e in particolar modo, i paccheri con scampi e calamari (cliccate qui per la ricetta)

Con la frutta si abbina perfettamente, ecco con quali frutti:

ananas e arance

avocado e banane

cocco e lamponi

limoni: avete mai provato una bibita con questi due ingredienti (cliccate qui per la ricetta)

6. Pepe nero: una spezia diffusissima, si abbina a tantissime verdure e ortaggi e non solo anche alla preparazione di diverse pietanze. Si abbina benissimo con queste verdure:

broccoli e carote

cetrioli e cipolle

carciofini

melanzane e patate

peperoni: che ne dite degli involtini di peperoni ( cliccate qui per la ricetta )

) pomodori e zucchine

Erbe aromatiche: come utilizzarle

Le erbe aromatiche sono davvero un jolly in cucina, donano un sapore e un profumo unico a diversi piatti dolci e salati.

Scopriamo alcune erbe aromatiche da utilizzare in diverse ricette.

1.Basilico: è l’erba aromatica più utilizzata, il re della cucina mediterranea, si abbina a tantissimi piatti. Si abbina perfettamente a queste verdure:

cetrioli e cipolle

melanzane e peperoni: provate la ratatouille ricca di verdure e basilico ( cliccate qui per la ricetta )

) pomodori: perfetto per condire un’insalata di pomodori con feta e salumi.

spinaci e zucchine.

2. Menta: un’erba aromatica, che rinfresca, perfetta sia per accompagnare la frutta cruda che cotta e diversi tipi di verdure.

La menta la potete abbinare a:

asparagi e carciofi,

cavolini di Bruxelles e cetrioli

cipolle e funghi

melanzane e patate

piselli e spinaci

Spesso viene utilizzata anche per decorare dolci e cocktail, dona un tocco di colore e un profumo particolare.

3. Origano: perfetto per condire piatti di verdure, l’origano fresco ha un profumo forte e un sapore delicato. Ecco su quale verdure e ortaggi si abbina perfettamente:

pomodori

patate: un’insalata di patate, feta e olive ( cliccate qui per la ricetta ); non solo che ne dite delle patate arraganate? ( cliccate qui per la ricetta )

); non solo che ne dite delle patate arraganate? ( ) cavoli, cavolini di Bruxelles e cavolfiori

fagiolini

melanzane e peperoni

piselli e zucchine

4. Rosmarino: una delle erbe aromatiche più usate nelle nostre cucine, si abbina davvero a tantissime verdure e ortaggi, ecco quali:

cipolle e cavoli

cavolini di Bruxelles e funghi

patate e piselli

spinaci e zucca

Anche con la frutta, il rosmarino riscuote successo, ecco con quale frutta abbinare:

albicocche: un risotto con albicocca, zucchine e rosmarino (cliccate qui per la ricetta)

anguria e arance

ananas e fragole

limonie mirtilli

pesche e uva.

Adesso sapete come scegliere le spezie e erbe aromatiche per insaporire le vostre pietanze salate e dolci.