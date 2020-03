Dedicarci ad un hobbie in generale, rigenera il nostro morale, attiva una modalità di positività che accompagna le nostre intere giornate o che riesce a regalargli un tocco di spensieratezza. Sapevi che un piccolo orticello in casa talvolta può donarti il buonumore? Oggi scoprirete come è possibile combattere lo stress e distruggere la negatività grazie alla coltivazione di piante o fiori, o entrambi, nella vostra casa.

A qualcuna sarà sicuramente venuto in mente di creare un orto in casa propria, un po’ per la comodità di avere a disposizione qualche ortaggio da consumare in tutta sicurezza, altre invece hanno pensato ad una bella distesa di fiori da curare, imparare e di cui goderne colori e profumo.

Forse, dopo aver letto questo articolo, inizierete a pensarci seriamente e magari, da domani, inizierete a metter su un bell’orticello, e sapete perché? Perché l’orto è una meravigliosa arma contro lo stress.

Perché l’orto può essere così efficace contro lo stress?

Immergere le mani nella terra con amore e dedicandosi per poche ore alla settimana alla coltivazione di un orticello nella propria casa pare aiuti a combattere lo stress che ci portiamo spesso sulle spalle durante la nostra frenetica settimana colma di appuntamenti improrogabili, impegni e corse continue.

Un giardino, un orto riescono a contrastare l’ansia di dover arrivare a tutto, la casa, i figli, gli impegni, la preparazione dei pasti per tutta la famiglia, il lavoro.

Oggi vogliamo suggerirvi qualche soluzione, intanto per anticiparvi tutte le preparazioni delle pietanze della settimana, organizzare i pasti e togliervi il pensiero “cosa faccio da mangiare?” . Ci sono i nostri due articoli riparatori, il primo vi aiuterà a fare mente locale per pianificare colazioni, pranzi e cene includendo già dei suggerimenti culinari, l’altro fa parte della nostra rubrica che, ogni domenica vi propone un vero e proprio menù settimanale comprensivo di tutte le preparazioni dei piatti consigliati, perle preziose da mettere da mettere in pratica e il tutto in modo sano, pratico e veloce.

Bene, una soluzione che risolve non poco è andata, ora torniamo al nostro orto come antidoto contro lo stress e la nostra vita a dir poco frenetica. Sta di fatto che stare all’aria aperta è già di per sé un enorme toccasana, ci riferiamo particolarmente agli anziani. Questi, spesso, si ritrovano chiusi in casa senza arte e ne parte e non riescono più a trovare gli stimoli giusti, lasciandosi così andare sotto un velo di tristezza e solitudine.

Certo è che stare a contatto con la natura giova al nostro benessere psicofisico. Ormai i mezzi per crearsi piccole coltivazioni anche in spazi ristretti come terrazze o balconi sono davvero disponibili e accessibili.

Tutti i vantaggi dell’orto a casa tua

Iniziamo col dire che avere la frutta e la verdura, a casa nostra, all’occorrenza, sempre freschi, è un privilegio non da poco. E se aggiungessimo a questo un rimedio utile per combattere la nostra situazione di pressione e ansia dovuta alla routine? Orto è natura, è sporcarsi le mani con la terra, riscoprire la manualità degli hobbie ai quali prima non davamo una briciola di credibilità.

È risaputo che dedicare se stessi ad un progetto, un qualcosa da curare, da portare a termine, ci renda migliori, più sereni! Coltivare è proprio questo: accantonare per un po’ i pensieri sgradevoli della giornata, riconoscere la bellezza del silenzio tra noi e le piante, lasciarsi cadere in uno stato di concentrazione sano e tutto per noi.

Soffermiamoci per un momento sui benefici che apporta alla nostra salute. Ebbene sì, coltivare stimola circolazione, farlo sotto un sole caldo inoltre incrementa la nostra produzione di endorfine e, l’ormone dello stress si abbassa drasticamente. Stare all’aperto incentiva la nostra dose di vitamina D e rafforza di gran lunga le nostre difese immunitarie. Soprattutto per i più anziani, un orto, è anche motivo di movimento, zappare o rastrellare di fatto sono azioni che rendono attivi i nostri muscoli.

E come facciamo se non abbiamo una grande casa con giardino?

Semplice! Basta organizzare un orticello in vasi. Se non si ha troppa dimestichezza si può tranquillamente iniziare dalle piante aromatiche, quelle che utilizziamo nelle pietanze di tutti i giorni come il rosmarino, l’erba cipollina, il basilico ecc.

È possibile inoltre, creare dei vasetti fai-da-te per le piantine così tutto il lavoro accrescerà la nostra soddisfazione nell’aver creato interamente il nostro spazio di serenità. Ci si può avvicinare allo stile shabby chic anche per quanto riguarda gli spazi esterni (potrebbe interessarti >>> Impara l’arte dello Shabby Chic | Il nuovo arredo per la tua casa) magari creando a parete una pedana di scarto, o delle tegole in legno per intenderci, per poi posizionare tutte le piantine scelte per iniziare l’avventura.

Prendersi cura di qualcosa, in questo caso, la natura, ci aiuta fin da bambini, a rispettarla, ad attendere con pazienza, cura e amore la crescita delle piante, a ricordarci i nostri oneri nei loro confronti e ad impiegare il nostro tempo in qualcosa di veramente nobile.

Infine, conterà moltissimo la nostra capacità di organizzazione, il riuscire a pianificare la sistemazione di ogni singola piantina e tutte le cure necessarie a cadenza regolare. La concentrazione impiegata in tutto questo ci distoglierà inevitabilmente dai cattivi pensieri e dalle problematiche, spesso logoranti, della vita quotidiana.

Trasforma anche tu la carica negativa in energia positiva dedicandoti ad un orticello fai-da-te, abbiamo visto come lo spazio non conti affatto, ciò che conta è focalizzarci su qualcosa che ci tirerà su e farà bene all’anima!