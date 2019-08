Stufato di seitan allo zenzero: la ricetta veloce e semplice – VIDEO

Stufato di seitan allo zenzero: la ricetta veloce e semplice da fare a casa. Ingredienti e passaggi nel link video – VIDEO

Stufato di seitan allo zenzero, la ricetta semplice e veloce da preparare per una cena od un pranzo in compagnia

Leggi anche: Il Seitan, la proteina giapponese in cucina: cos’è e come si prepara a casa

Questo piatto è ideale per tutti, vegetariani e non, brandi e piccini. Dal sapore delicato e speziato, lo stufato di seitan è perfetto per chi volesse rimanere in linea dopo le grandi abbuffate di ferragosto

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI