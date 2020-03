Per preparare questo contorno ricco, iniziate a lavare tutte le verdure, poi eliminate il picciolo e dividete a metà i peperoni, dovete togliere tutti i semi e i filamenti interni. Dividete i peperoni a metà, poi ancora a metà per il senso della lunghezza, ricavate dei pezzetti quadrati anche non regolari., dopo averle lavate, dividetele a metà, ricavate le strisce e poi cubetti, eliminate eventuali semi.

Lavate e spuntate le zucchine le tagliate e ricavate dei dadini, i pomodori vanno lavati e tagliati a metà o a spicchi come preferite. L’aglio e la cipolla vanno tritati finemente, il timo sfogliato e il basilico, lavate ed asciugate le foglioline, infine tritate il prezzemolo, lavatelo prima.

Prendete una padella, versate un pò di olio, poi aggiungete le melanzane che le zucchine e lasciatele cuocere per circa 10 minuti, girando con un cucchiaio di legno. Aggiungete un altro pò di olio ed aggiungete la cipolla e l’aglio, fate appassire a fiamma bassa, per 5 minuti. In un’altra padella versate un pò di olio, aggiungete i peperoni, i pomodori, il timo e un pò di acqua, fate cuocere per 10 minuti. Versate in questa padella le melanzane e i peperoni, coprite con coperchio e terminate la cottura per altri 10-12 minuti.

Nel caso in cui si dovesse seccare, aggiungete un pò di acqua, aggiungete il prezzemolo, il basilico e mescolate delicatamente, servite e gustate accompagnando del pane. Potete conservare in frigorifero per 2 giorni, ma non congelate.