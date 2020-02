Patate con speck in padella | un contorno dal gusto irresistibile

Patate con speck in padella è un contorno dal gusto irresistibile, che si prepara con pochi ingredienti e in poco tempo, vediamo come.

Le patate con speck in padella sono un contorno ideale per accontentare tutti i palati, si preparano in pochissimo tempo e con pochi ingredienti.

Sono un contorno che si adatta a qualsiasi secondo, dalla carne rossa a quella bianca, dal pesce alle uova e formaggi.

Le patate sono tuberi, che contengono molta vitamina C e potassio, quindi sono un alimento perfetto per contrastare l’ipertensione. Inoltre le patate sono un alimento energetico e disinfiammante dell’apparato digerente, facilitano il lavoro intestinale, in quanto espellono le feci abbondanti ammorbidendole.

Le patate trovano un largo impiego in cucina, per la preparazione di diversi piatti, dagli antipasti ai contorni, si adattano a diversi tipi di cottura: a vapore, fritte, al forno, bollite e fritte, addirittura potete preparare purè e torte salate.

Vediamo come realizzare le patate con speck in padella, in modo facile e veloce.

Patate con speck in padella

Le Patate con speck in padella sono un contorno facile e veloce, un pò diverso dal solito, ha u gusto deciso, grazie alle presenza dello speck che può essere sostituito anche dalla pancetta. Si preparano in padella, perfette per una cena improvvisa, visto che si preparano in poco tempo.

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 25-30 minuti

Ingredienti per 5 persone

500 g Patate

100 g Speck (in un unica fetta)

15 g Burro

1/2 Cipolla

2 cucchiai Olio extravergine d’oliva

q.b. Sale e Pepe

Preparazione

Per preparare questo contorno , iniziate a lavare le patate e le trasferite in un tegame, ricoperte di acqua fredda salata, lasciate cuocere per 15 minuti, dopo il bollore. Poi scolatele e lasciatele raffreddare in un piatto, nel frattempo prendete la fettina di speck e la tagliate a stick o a dadini, come meglio preferite, tenete da parte in una terrina. In una padella antiaderente ampia, mettete l’olio extra vergine di oliva, il burro e la cipolla affettata in modo sottile, poi lasciate cuocere a fiamma bassa, fino a quando non si appassisce la cipolla. Aggiungete lo speck e lo lasciate rosolare, poi aggiungete le patate con tutta la buccia, tagliate a spicchi, fate cuocere a fiamma media. A metà cottura, aggiungete il peperoncino e il sale.