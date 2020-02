Gateau di patate cremoso e filante | La ricetta morbidissima senza uova, burro e latte. Pronta in poco tempo e amica della linea

Il Gateau di patate classico è una ricetta antica e gustosissima da mangiare in famiglia. Oggi vi proponiamo una rivisitazione del classico gateau di patate al forno e cioè, la ricetta leggera senza l’uso di uova, latte e burro. Ma vi assicuriamo che il risultato sarà strabiliante, cremoso, filante e delizioso! Uno dei piatti più amati e tipici della tradizione culinaria partenopea, tramandata di generazione in generazione, di nonna in madre in figlia, di cui spesso ignoriamo le origini e la storia. Infatti pare che le origini della ricetta classica provengano dalla tradizione culinaria francese addirittura verso la fine del ‘700 e, tramandata a noi italiani a metà ‘700 quando la dinastia Borbone si unì a quella degli Asburgo con il matrimonio di Ferdinando I e Maria Carolina. Ed è proprio da questa fusione di saperi, arti, gusti e sapori che nasce il gateau, a Napoli, con ingredienti tipici della cucina locale come il salame napoletano e la provola fresca, formaggi e salumi tradizionali. Ingredienti che ancora oggi regnano nelle sue ricette, di cui ogni famiglia napoletana si vanta di avere quella originale.

Eppure, sebbene nato a Napoli, potremmo dire che l’origine del gateau di patate è in un certo senso napoletana & francese, perché nasce da un incontro. L’incontro a corte dei loro gusti e delle loro tradizioni. Insomma, un’origine indubbiamente regale per uno sformato di patate destinato ad essere amato per secoli, e secoli! Ma oggi proponiamo una rivisitazione della ricetta classica, rendendo il gateau di patate cremoso più leggero, senza usare burro, uova e latte.

Gateau di patate cremoso | La ricetta senza uova, burro e latte

Il gateau di patate (anche chiamato gattò in italiano) è una torta rustica a base di patate farcita generalmente con prosciutto cotto e formaggio molto gustosa e molto semplice da realizzare. La versione che vi propongo è ancora più leggera dell’originale perché non prevede né l’utilizzo di uova e né quello del latte ma solo un filo d’olio. Vediamo gli ingredienti che serviranno per realizzare un meraviglioso gateau di patate cremoso e leggero!

Ingredienti per 4 persone

kg. 1,2 patate

noce moscata

gr. 30 parmigiano

gr. 120 prosciutto cotto

gr. 120 formaggio a pasta filata

pangrattato

olio e.v.o.,

sale q.b.

Procedimento | Come fare il Gateau di patate cremoso e leggero

Una volta che avrete a vostra disposizione tutti gli ingredienti potete procedere con la preparazione del vostro gateau di patate cremoso. Ecco di cosa dovete occuparvi per prima: le patate!

Sbucciate e tagliate a cubetti le patate (così faranno prima a cuocere) e lessatele in acqua bollente leggermente salata. (da quando l’acqua arriva a ebollizione contate 5 minuti di cottura prima di scolarle)

Scolatele e schiacciatele con lo schiaccia patate finché sono ancora calde.

Quindi unitevi subito un filo di olio extravergine d’oliva, mescolate e aggiungete il parmigiano grattugiato e una generosa grattugiata di noce moscata.

Mescolate ancora e regolate di sale.

Dunque ungete una teglia con un filo d’olio e fatevi aderire il pangrattato. Sistemate metà dell’impasto sul fondo della teglia schiacciandolo per bene e stendetevi sopra il formaggio e il prosciutto cotto.

Ricoprite con le restanti patate schiacciate, spolverate con pangrattato e irrorate con un filo d’olio e qualche fogliolina di prezzemolo tritato.

Infornate a 200 °C per circa 30 minuti (forno preriscaldato e ventilato).

A questo punto il vostro gateau di patate è pronto per esser sfornato e servito, non prima però di averlo fatto riposare per circa 10 minuti così che si gusti per bene e possa facilmente essere capovolto su un piatto di portata oppure servito direttamente in pirofila. Potete accompagnare il vostro gateau di patate con un contorno di verdure grigliate o un’insalata verde

Come conservare il Gateau di patate in frigo

Il Gateau di patate si conserva per al massimo due giorni in frigorifero se coperto con della pellicola trasparente oppure se chiuso in un contenitore ermetico. Basterà poi scaldarlo in forno o a microonde. Il gateau di patate può anche essere congelato. Basterà metterlo in piccoli contenitori d’alluminio prima di passarlo in forno e poi, una volta tolto dal congelatore, passato direttamente in forno o in microonde. Il risultato è davvero molto buono. Ovviamente una volta scongelato, il gateau non può più essere ricongelato e deve essere consumato nell’arco di un giorno al massimo.

Gateau di patate | La ricetta classica con il Bimby – VIDEO

Un’alternativa alla ricetta rivisitata è la classica ricetta originale del gateau di patate. Questa ricetta proposta però prevede l’uso del Bimby, quindi perfetta per risparmiare tempo in cucina ma avere lo stesso risultato. Scopri come farla cliccando nel video link in alto