Amal Clooney lancia il taglio “a zampa di elefante” che conquista l’estate

Quando i capelli diventano un linguaggio tramite cui esprimere emozioni, la partita dello stile è stata già vinta! Amal Clooney sembra aver capito bene le regole del gioco, tanto da lanciare il taglio “a zampa di elefante” che ha conquistato l’estate 2026.

Per un evento Cartier, a Bangkok, in Thailandia, l’avvocata per i diritti umani ha sfoggiato un vestito lilla geometrico firmato Prada ma, a colpire, è stata l’acconciatura scelta per accompagnare la sua silhouette. Già lo scorso autunno Amal aveva fatto parlare del suo look con un drastico power cut in cui erano stati tagliati di netto 8 centimetri di capelli, ma quest anno ha deciso di puntare su un ritorno agli anni 70 portando in scena un mix tra nostalgia e modernità volto alla valorizzazione del suo viso.

Un look pensato per chi ha un viso a V

Dimitris Giannetos, hairstylist di fiducia di Mrs. Clooney, spiega non solo le motivazioni che hanno portato alla scelta di questo look, ma anche in cosa consiste e chi meglio può trarne beneficio. Non è raro scegliere l’outfit prima ancora della capigliatura: c’è chi predilige un semplice capello liscio con un abito a sirena, chi opta per onde effetto-bagnato con outfit in stile Coachella, e chi va sul boccolo di medie dimensioni anche con uno stile casual.

In questo caso, come afferma lo stesso Giannetos, ad ispirarlo è stato il vestito con scollo arrotondato e un drappeggio scultoreo sul retro indossato da Amal per l’evento in questione. Proprio da qui nasce l’idea del bell-bottom haircut, letteralmente “taglio a zampa”, in omaggio ai pantaloni più in tendenza negli anni 70: la parte superiore resta liscia, mentre le punte si aprono in una morbida curva arrotondata.

Ciò regala un effetto rimbalzante che richiama, appunto, l’eleganza nostalgica degli anni Settanta. Per completare l’effetto vintage Dimitris ha aggiunto una linea laterale retrò, perfettamente in tema con le schiariture “Cartier panther” già debuttate lo scorso aprile. Il risultato? Uno stile timeless, chic e audace che descrive perfettamente la personalità della protagonista del look.

Secondo quanto scritto dall’hairstylist questo tipo di taglio sarebbe particolarmente adatto per chi ha un viso dalla forma a V poiché andrebbe ad ammorbidirne i contorni, spesso, più delineati. Beh, d’altronde i capelli sono esattamente la cornice del nostro viso e non serve per forza cambiarne i connotati per apparire più snelle o più armoniose ed imparare a piacersi di più.