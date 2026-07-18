Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, i segreti del loro amore: “È diventato ancora più bello”

Si sono da poco celebrate le nozze tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, eppure i veri protagonisti del matrimonio sono stati ancora una volta Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, i genitori della sposa, apparsi più belli ed affiatati che mai.

Quello tra il cantante e la showgirl è stato senza ombra di dubbio un amore da film adolescenziale, che ha fatto sognare i ragazzi e le ragazze a cavallo tra la fine degli anni 90 ed i primi anni 2000. Lui, il bello impossibile dal carattere misterioso e dal timbro di voce inconfondibile; lei, la bionda svizzera dal fisico mozzafiato e dal sorriso costantemente stampato sul volto. In quanti la ricordano nel videoclip di “Più bella cosa”? Nonostante siano passati oltre 20 anni dalla rottura definitiva, tutti, con l’immagine in testa di Eros che corre verso una giovanissima Michelle, speriamo di poterli rivedere mano nella mano e finalmente inseparabili.

La setta satanica che spezzò la favola

Negli anni sono state avanzate numerose ipotesi sulla rottura di questa coppia: si è parlato di tradimenti, si è limitato il tutto ad una mera crisi del settimo anno, si è vociferato sui contrasti tra le rispettive carriere… la verità, però, l’ha da poco raccontata Michelle Hunziker ai microfoni del podcast “The BSMT”, anche se, per i più appassionati, la si conosceva già da tempo.

“Ero intrappolata in una setta” ha spiegato la 46enne “La maga Clelia, il figlio e il compagno mi hanno saputo manipolare a loro piacimento. Loro vanno a lavorare sulle tue mancanze, sul sentirsi soli, prima ti riempiono di amore, poi quando hanno capito che ti hanno sotto controllo ti allontanano da tutti quelli che potrebbero intervenire, quindi familiari, mariti, persone care”.

Nel parlare con il conduttore, Gianluca Gazzolli, Michelle aggiunge: “Mi dicevano che era negativo per me, ma io lo amavo moltissimo. Eros mi ha messo davanti alla scelta ‘o me o loro’. Io ho scelto loro”. Dichiarazioni che lasciano senza parole, certamente, ma che quantomeno danno un senso a tutto quell’amore che ancora si legge negli occhi e nei gesti della ex coppia.

Michelle Hunziker: “È stato troppo doloroso, ecco perché non siamo tornati insieme”

Ma è possibile che l’amore vero resista al tempo che passa, alle vite che vanno avanti separatamente, a nuovi matrimoni, e persino a nuove famiglie con nuovi compagni? Si, a quanto pare è possibile. Mentre Eros Ramazzotti continua ad esprimersi nelle canzoni, la Hunziker, nonostante al momento sia in una relazione stabile con l’attore e chirurgo estetico, Giulio Berruti, continua a parlare di lui e di loro come se non fosse trascorso neanche un giorno dalla rottura.

“Io e Eros ci siamo lasciati in un momento in cui ci amavamo terribilmente: spezzare un amore all’apice è la cosa peggiore che ti possa capitare. Il dolore è stato troppo grande, ecco perché non siamo tornati insieme. E’ diventato un amore senza possesso, ancora più bello”. Questo è quanto dichiarato dalla showgirl in una recente intervista ai microfoni di Vanity Fair.

Beh, forse in questo momento il loro rapporto è la forma di amore più pura che possa esistere in natura, dopo l’amore per i propri figli. Forse Eros e Michelle non riusciranno mai a tornare insieme, forse non lo vorranno mai, o forse tra una dozzina di anni li ritroveremo in una baita tra le Alpi Svizzere a condividere la vecchiaia. Quel che rimane certo è che, come canta Antonello Venditti, certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano.