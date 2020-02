Cosa cucino con il Radicchio rosso | 5 video ricette semplici e gustose da provare subito: dal primo al secondo passando per i dolci. Tante ricette un solo ingrediente: il radicchio rosso

C’è quello rosso di Verona, di Treviso o di Chioggia: appartengono tutti alla medesima famiglia di Asteraceae e sono tutti radicchi dal sapore lievemente amarognolo e dalla consistenza particolarmente croccante. A seconda di quando viene raccolto, il radicchio rosso si definisce “precoce” o “tardivo”. La prima varietà si ottiene tra ottobre e novembre, mentre la seconda da dicembre sino a febbraio. Ecco allora il momento perfetto per cucinare dei meravigliosi pasti con protagonista proprio il radicchio rosso! Versatile, si presta bene nei primi piatti come il classico risotto al radicchio rosso e gorgonzola, squisito, o semplicemente nell’insalata con pere e noci! Insomma il radicchio è davvero un alimento originale nella sua semplicità.

Forse non tutti sanno le tante proprietà curative che il radicchio serba. Per esempio ha proprietà antiossidanti ed è utile contro psoriasi, diabete di tipo 2, obesità, stitichezza e cattiva digestione. Il radicchio rosso contiene soprattutto potassio, ma anche magnesio, fosforo, calcio, zinco, sodio, ferro rame e manganese; contiene, inoltre, vitamine del gruppo B, vitamina C, vitamina E, vitamina K. Grazie all’elevata percentuale di acqua, il radicchio è depurativo. Contiene antociani e triptofano, i primi aiutano a prevenire i fattori di rischio cardiovascolare, mentre il triptofano aiuta a combattere l’insonnia. Ecco perché dovreste usare il radicchio rosso nella vostra dieta mediterranea! Intanto scopriamo le 5 ricette video e come si preparano

Cosa cucino con il Radicchio rosso | 5 ricette video

Sodo e croccante, il radicchio è perfetto se consumato crudo in insalata, dove mantiene tutte le sue proprietà nutritive. E’ perfetto anche stufato, sia con i cereali, come il riso, sia con carne o pesce. Con il radicchio si possono preparare impasti colorati da farcire, o ancora, si può fare alla griglia, condito con un filo di olio extravergine di oliva soltanto. Ma non solo. Le foglie di radicchio sono ottime passate in una pastella e fritte, da servire come antipasto o finger food. Scopriamo la prima ricetta video di seguito!

Antipasto | Tortino di radicchio, speck e asiago – VIDEO

Meraviglioso, semplice e gustoso, il tortino di radicchio rosso con speck e asiago d.o.p. è perfetto per una cena o un pranzo in famiglia. Dal sapore invitante, dolce e forte al tempo stesso, il tortino sarà apprezzato da tutti i commensali! Ecco la video ricetta

Primo | Risotto al radicchio e gorgonzola piccante – VIDEO

Il radicchio trova il suo amore proprio con il riso, mantecato con il gorgonzola piccante trova il suo connubio migliore. Un primo piatto elegante, dal sapore deciso e invitante, il risotto al radicchio e gorgonzola sarà perfetto per una cena romantica o per stupire gli amici a pranzo. Ecco la video ricetta con i consigli su come prepararla

Primo | Lasagne radicchio rosso e salsiccia – VIDEO

Per gli amanti della pasta era d’obbligo anche una bella lasagna in versione trevigiana. Infatti questa lasagna ha come ingrediente principale il radicchio rosso e la salsiccia, con l’aggiunta del formaggio per dare cremosità al piatto. Ecco di seguito il procedimento

Secondo | Petto di pollo con radicchio di Treviso – VIDEO

Un secondo piatto facile e veloce, genuino e perfetto per ogni palato. La ricetta è indicata anche per quelle persone che sono sotto regime dietetico poiché questa ricetta è particolarmente ipocalorica! Ecco come procedere, seguite la video ricetta di seguito

Contorno | Insalata con radicchio e pere caramellate – VIDEO

Questo contorno è davvero originale, unico e perfetto come fine pasto. Un’insalata che i vostri commensali gradiranno molto. L’amarezza del radicchio sarà perfetto con la dolcezza delle pere caramellate! Un contorno che diventerà la regina della vostra intera cena. Ecco come procedere

Dessert | Torta al radicchio di Chioggia – VIDEO

Se per quelli di voi che credevano di non poter mai gustare il radicchio in un dolce, beh dovrete ricredervi perché di seguito troverete la ricetta per una delizia a base di radicchio tutta da gustare. La Torta al radicchio di Chioggia è perfetta per completare in bellezza un pranzo o una cena, ideale anche per colazione o merenda nel pomeriggio. Ecco come procedere

