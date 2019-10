Una ricetta facile, veloce e golosa. Scopri come preparare la parmigiana bianca a base di patate prosciutto cotto e una filante provola.

Con le patate vi abbiamo già proposto diverse ricette, uno fra tutti il Gateau di patate con prosciutto e formaggio o ancora la zuppa di fave e patate, ma questo semplice tubero può darci ancora molti altri spunti creativi in cucina.

Oggi ad esempio lo impiegheremo come base per una golosa parmigiana bianca.

Anche la parmigiana è un piatto che del resto si presta a svariate varianti e rivisitazioni. Noi ve ne abbiamo proposte diverse, a base di zucchine ad esempio (puoi trovare la ricetta cliccando su Tutorial cucina: parmigiana di zucchine e patate… ottimo secondo piatto) o da cuocere direttamente in padella (Tutorial cucina: parmigiana di melanzane non al forno e senza sugo!) ma le opportunità ancora da vagliare sono a quanto sembra sterminate.

Partiamo allora da questa che unisce patate, provola e prosciutto cotto in un connubio ben più che goloso.

Pronte a mettervi ai fornelli?

Ricetta parmigiana bianca di patate con prosciutto cotto e provola

Servito in piccoli cubotti è un delizioso aperitivo, in porzioni più grandi può esser invece considerata un piatto unico assolutamente goloso, per altri ancora potrebbe essere un secondo piatto decisamente diverso dal solito arrosto.

Questa parmigiana bianca a base di patate, prosciutto cotto e provola è senza dubbio un piatto alla portata di tutti, grandi e piccini, ma, soprattutto, in grado di soddisfare veramente ogni palato grazie alla sua filante bontà.

Scoprite allora conio la ricetta e siamo certe che non tarderete un minuto nell’inserirlo all’interno del vostro prossimo menù.

Ingredienti per cinque persone:

1 kg patate 300 gr besciamella 200 gr prosciutto cotto 300 gr provola 80 gr parmigiano q.b. sale q.b. pepe q.b. olio evo

Procedimento:

Iniziamo sbucciando le patate e tagliandole a rondelle, cercando di creare fette quanto più possibile sottili. A tale scopo aiutatevi se possibile con una mandolina, restando ovviamente tutta la dovuta attenzione affinché qualche povero dito non prenda il posto delle patate. Disponete dunque le fettine di patate in un recipiente e unite l’olio, il sale e il pepe, mescolando poi accuratamente per condire al meglio il tutto.

Ungete ora con cura uno stampo a cerniera e iniziate a creare gli strati. Disponete innanzitutto un velo di besciamella e posate quindi accuratamente 1/3 delle patate. Ora coprite con altra besciamella, decisamente più abbondante, e spolverizzate con il parmigiano per poi disporvi sopra il prosciutto cotto e la provola.

Ripetete l’operazione fino ad esaurire tutti gli ingredienti, assicurandovi che l’ultimo strato sia composto da patate, besciamella e parmigiano.

E’ ora giunto il momento di passare alla cottura. Infornate il tutto in forno preriscaldato a 200°C e lasciate cuocere per 1h circa.

Ricordare che il piatto da il meglio di sé se non troppo caldo. lasciate allora intiepidire prima di tagliare e servire.

Buon appetito!

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

LEGGI ANCHE…