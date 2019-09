Il gateau di patate con prosciutto e formaggio è una classica ricetta da street food, ideale anche per togliere dal frigo tutto quello che è in scadenza. Ma è una vera goduria.

Il gateau di patate con prosciutto e formaggio in Campania diventa in realtà il ‘gattò’. Una ricetta tipica della Campania e più in generale delle regioni meridionali, che prende origine dalla cucina povera, ma sanissima.

Si tratta di uno sformato che ha come base le patate e viene poi arricchito da diversi ingredienti. Nella versione originale, quella che vi proponiamo oggi, sono il prosciutto cotto e la mozzarella. Ma in realtà potete usare anche lo speck e la provola, il prosciutto crudo, la mortadella e la scamorza oppure altri abbinamenti di gusto.

Il gateau di patate con prosciutto e formaggio viene considerato un secondo piatto sostanzioso,. In alternativa può anche diventare un antipasto, servito con una porzione più piccola. Ma soprattutto è una preparazione ideale per un picnic, una gita fuori porta, un pranzo un spiaggia. Potete tranquillamente prepararlo la sera prima e poi scaldarlo, ma è ottimo anche tiepido.

Gateau di patate con prosciutto e formaggio, una ricetta facile

Il gateau di patate con prosciutto e formaggio è una ricetta facile e non richiede abilità particolari ma solo qualche attenzione. Come quella di imburrare bene la teglia, in modo che sia più facile sformare il prodotto finale. Se avanza (ma dubitiamo..) può essere conservato in frigorifero almeno un paio di giorni.

Ingredienti

1 kg patate

120 g prosciutto cotto

125 g mozzarella fiordilatte

1 uovo

2 cucchiai latte scremato

70 g formaggio grattugiato

15 g burro

3-4 cucchiai pangrattato

noce moscata

prezzemolo

Preparazione:

Partite lavando le patate, poi lessatele intere tenendo la buccia fino a quando non si ammorbidiscono (circa 35-40 minuti). Intanto che aspettate la cottura, preparate il resto: tagliate la mozzarella a fette e lasciatela asciugare.

Scolate le patate e fatele intiepidire, poi sbucciatele e schiacciatele con uno schiacciapatate o una forchetta. Unite un pizzico di noce moscata e il prezzemolo dopo averlo tritato. Quindi unite il latte per ammorbidire il composto e iniziate a mescolare aggiungendo anche due terzi del formaggio grattugiato (parmigiano, grana ma anche pecorino).

Quando avrete unito tutto regolate anche di sale, poi aggiungete l’uovo e mescolate per distribuirlo lungo tutto l’impasto, per ottenere un composto morbido. A quel punto imburrate bene una teglia da forno e rivestitela con il pangrattato. Distribuite sul fondo metà dell’impasto e livellatelo bene usando le mani. Adagiate sopra le fettine di prosciutto cotto e poi fate uno strato di mozzarella. Quindi coprite tutto con il resto dell’impasto di patate, distribuendolo in maniera uniforme e premendo per compattarlo.

Spolverizzate la superficie con un cucchiaio di pangrattato mescolato al formaggio grattugiato rimasto. Infine mettete qualche fiocchetto di burro . Cuocete il gateau di patate con prosciutto e formaggio in forno già caldo a 180° per 15 minuti. Poi alzate la temperatura a 200° e cuocete ancora per una ventina di minuti, ottenendo una superficie dorata.

Sfornate e fate intiepidire per un quarto d’ora prima di portarlo in tavola.

