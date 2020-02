L’antidoto naturale per depurare il fegato | La Rapa rossa e i suoi benefici anti-invecchiamento, come usarlo in cucina: il Trattamento per il fegato grasso!

La Rapa rossa, conosciuta anche con il nome di barbabietola rossa, è una pianta erbacea a ciclo biennale. È costituita da radici commestibili e da foglie dalla caratteristica forma a cuore. In natura, se ne possono trovare di diversi tipi: la barbabietola rossa (la più consumata), la barbabietola da zucchero è conosciuta anche con il nome di rapa rossa o barba rossa. Il suo uso, non solo come cibo ma anche come medicinale, risale all’antica Grecia. La rapa rossa apporta molti benefici al nostro organismo e può essere consumata in tanti modi diversi: purea di barbabietola, centrifugati, primi piatti ecc. Le sue proprietà sono pressoché infinite ma in modo specifico, la rapa rossa contribuisce al buon funzionamento del fegato. Si dice che il fegato svolga più di 500 funzioni, anche se alcuni studi sospettano che il numero sia ancora più alto. Ecco perché è importante mantenere il fegato in buona salute in modo che funzioni correttamente e nelle migliori condizioni tutti i giorni.

Anche se il nostro fegato è capace di purificarsi da solo quando gli forniamo i nutrienti essenziali, arriva un momento in cui si ritrova sovraccarico di lavoro e non riesce a funzionare come dovrebbe. In questo caso l’uso del succo di rapa rossa apporterebbe notevoli benefici al fegato e non solo, anche al cuore. Vediamo come usarlo al meglio nella nostra dieta

L’antidoto naturale per depurare il fegato | Tutti i benefici della Rapa rossa

Sono tante le circostanze che possono aumentare la quantità di tossine e impedire al fegato di svolgere correttamente le sue funzioni. Tra queste troviamo soprattutto:

stile di vita sedentario

cattiva alimentazione

inquinamento

uso di sostanze chimiche.

Fortunatamente, il fegato può essere purificato in modo naturale grazie al consumo di alimenti ricchi di nutrienti, di antiossidanti e di altre sostanze fondamentali per la sua pulizia. In modo particolare troviamo la rapa rossa (o barbabietola rossa). Ecco perché è importante farne un uso costante nell’alimentazione. I principali benefici della rapa rossa sono:

Anti-invecchiamento . L’alto contenuto di fibre rende la barbabietola rossa saziante , depurativa e utile per eliminare le tossine. È anche diuretica e ideale per contrastare irregolarità intestinali e stitichezza. Grazie alle betalaine (potenti antiossidanti), questo ortaggio rallenta l’invecchiamento cellulare .

. L’alto contenuto di fibre rende la barbabietola rossa , e utile per eliminare le tossine. È anche diuretica e ideale per contrastare e stitichezza. Grazie alle betalaine (potenti antiossidanti), questo ortaggio rallenta l’invecchiamento cellulare . Ricostituente: Tra i minerali importanti spicca il potassio, che svolge un ruolo di controllore della pressione e della buona salute del sistema nervoso. Tra le vitamine, ci sono la C che rinforza il sistema immunitario e alcune del gruppo B, come la B9, o acido folico, fondamentale in ogni fase della vita e in particolare durante la gravidanza, per un corretto sviluppo del nascituro.

Tra i minerali importanti spicca il potassio, che svolge un ruolo di controllore della pressione e della buona salute del sistema nervoso. Tra le vitamine, ci sono la C che rinforza il sistema immunitario e alcune del gruppo B, come la B9, o acido folico, fondamentale in ogni fase della vita e in particolare durante la gravidanza, per un corretto sviluppo del nascituro. Riduce i livelli di zucchero nel sangue: la barbabietola rossa è molto utile contro il diabete, infatti il regolare consumo di barbabietola aiuta a ridurre i livelli di zucchero nel sangue , perché contiene un antiossidante: l’acido alfa-lipoico.

la barbabietola rossa è molto utile contro il diabete, infatti il regolare consumo di barbabietola aiuta a , perché contiene un antiossidante: l’acido alfa-lipoico. Anti-infiammatoria e Depurativa: il suo succo di barbabietola rossa, regala una potente azione antinfiammatoria e protettiva. Questo effetto è dovuto ad alcuni antiossidanti della famiglia delle betalaine, cioè betacianine e betaxantine, pigmenti che donano alla barbabietola il suo particolare colore. Possiedono anche delle proprietà antinfiammatorie, antitumorali e protettive per il fegato.

Inoltre, ha proprietà diuretiche ed è ideale per contrastare irregolarità intestinali e stitichezza. Molta ricca di acqua (oltre il 91% del suo peso) e di fibre, la rapa rossa è particolarmente saziante, depurativa e utile per perdere peso, contiene pochissime calorie: solo 19 kcal per 100 grammi di prodotto. Infine, costituisce un vero antidoto, la perdita di appetito e l’anemia, grazie alla sua quantità di vitamine del gruppo B e in particolare all’acido folico (B9). Quest’ultimo, poco presente nell’alimentazione, è essenziale soprattutto nelle donne in gravidanza.

È molto semplice aggiungere questo alimento alla dieta e il suo sapore delizioso si adatta a diverse ricette. La rapa rossa purifica e depura il fegato soprattutto grazie al suo contenuto di antiossidanti. Queste molecole hanno infatti la capacità di combattere i radicali liberi del corpo, che a lungo andare potrebbero causare malattie.

Rapa rossa in cucina | Ecco come usarla per depurare il fegato

In cucina, come accennato in precedenza, la rapa rossa trova un ampio spazio di manovra, si può consumare cruda, cotta al forno, bollita o frullata. Se preferisci cuocerla, evita la cottura prolungata: in questo caso, meglio lasciarle la buccia, per ridurre al minimo la perdita di nutrienti. Del resto, si pela più facilmente quando è cotta.

Il modo migliore per cucinarla è nella pentola a pressione, da 15 a 30 minuti. Nell’acqua bollente, da 30 minuti a 1 ora e al forno da 1 ora a 1.30. Puoi scegliere tra la rapa fresca o quella precotta che trovi in comode confezioni sotto vuoto al supermercato. Queste ultime sono pronte al consumo: è sufficiente tagliarle e condirle con un po’ di olio, sale, limone e una spolverata di pepe nero, oppure utilizzarle nelle varie ricette.

Infine, se fai sport o sei particolarmente stanco, prova a fare gli smoothie energetici da bere a colazione o come spuntino. Dato il suo elevato valore energetico, è una sorgente non solo di minerali, oligoelementi ma anche vitamine del gruppo B.

Sia cruda che cotta, la barbabietola può essere servita in insalata, contorni come ad esempio l’hummus, zuppe, centrifugati, frullati ma anche dolci. Se la mangi cruda, puoi tagliarla a pezzetti oppure grattugiarla e aggiungerla alla tua insalata con un po’ di olio e il succo di un limone. Se soffri di carenza di ferro, il limone ricco di vitamina C aumenta l’assorbimento del ferro contenuto in questo tubero. Ma scopriamo il trattamento per depurare il fegato e la ricetta di oggi con la rapa rossa: un secondo piatto gustoso e particolare, involtini di pollo con purea di barbabietola rossa

Trattamento naturale contro il fegato grasso | Ricetta da bere

Questo trattamento naturale a base di rapa rossa è altamente raccomandato a chi soffre di fegato grasso oppure per chi ha problemi al fegato a causa del fumo e dell’alcol.

Il corretto funzionamento del fegato è sinonimo di buona salute perché ci consente di eliminare tutte le sostanze di cui il corpo non ha bisogno e che, a lungo andare, potrebbero causare problemi di salute. Ecco come procedere:

Ingredienti

1 caraffa di vetro da 3 litri

700 gr di barbabietola (precotta)

2 cucchiai di farina

200 gr di zucchero di canna biologico (1 tazza)

100 gr di uva passa

Procedimento

Tagliate la rapa rossa a piccoli dadini e mettetela nella caraffa assieme agli altri ingredienti.

Versate dell’acqua che avrete precedentemente bollito e che ora si è raffreddata e lasciate fermentare per 6 o 7 giorni.

Sulla bocca della caraffa applicate una garza o un panno leggero per permettere al preparato di respirare durante la fermentazione.

Mescolate il preparato due volte al giorno e, una volta trascorsa la settimana di fermentazione, filtratelo e consumatelo.

CONSIGLI SUL CONSUMO:

Bisogna consumarne 3 cucchiai 3 volte al giorno.



Il preparato va conservato in frigorifero.

Fate una pausa di 3 mesi e poi potete ripetere il trattamento.

Rapa rossa | Avvertenze

L’uso della rapa rossa è sconsigliato a chi ha problemi gastrici e chi soffre di calcolosi renale per il loro contenuto di minerali e ossalati elevato. Stimolano la produzione di succhi gastrici, dunque sarebbe meglio evitare di mangiarlo per chi ha problemi di stomaco. Un’altra avvertenza per l’uso di questo ortaggio è rappresentata dalla vitamina K dove la barbabietola e, in modo particolare le sue foglie, sono ricche. La vitamina K è necessaria alla coagulazione del sangue, quindi di conseguenza, la barbabietola non è molto indicata per chi fa uso di farmaci anticoagulanti.

Il trattamento sopra descritto è assolutamente sconsigliato a chi ha problemi di diabete perché la barbabietola contiene più zucchero di qualsiasi altro ortaggio, senza contare la dose di zucchero che va aggiunta per preparare il trattamento. Anche per coloro i quali hanno problemi ai reni, come ad esempio i calcoli, devono evitare questo rimedio a base di rapa rossa.

Involtini di pollo ripieni con crema di rapa rossa | La ricetta

Questa ricetta dal sapore delicato e particolarmente colorato è un secondo piatto che farà leccare i baffi a grandi e piccini. L’ho personalmente inventata una sera per una cena con amiche. Un successo su tutti i fronti, è piaciuta ai grandi e ai bambini! tanto che una mia amica, il giorno seguente, ha voluto a tutti i costi riproporla a casa sua. Insomma, un modo pratico, veloce e originale di usare la rapa rossa. Vediamo insieme gli ingredienti e il procedimento. Le dosi sono pensate per 4 persone, i tempi di preparazione sono di 15 minuti e la cottura solo 15 minuti.

Ingredienti (dosi per 4 persone)

4 fette di petto di pollo tagliato sottile

1 zucchina verde

2 fette di speck tagliato sottile

4 foglie di alloro

2 fette di formaggio tipo galbanino tagliato fino

parmigiano reggiano q.b.

pepe nero q.b.

sale q.b.

olio extravergine d’oliva due cucchiai

1 barbabietola rossa grande (precotta)

2 patate medie

1 cucchiaio di panna da cucina

rosmarino

1 spicchio di aglio

1 mezzo bicchiere di vino bianco da cucina

Procedimento | Come preparare gli involtini di pollo e rapa rossa

Come prima cosa pelate le patate e portatele a ebollizione in una pentola capiente

Intanto lavate la zucchina, tagliatela nella lunghezza a formare delle striscioline sottili e in una padella aggiungete un filo d’olio e fatele grigliare

Una volta che le striscioline di zucchina sono cotte, posatele su di un piatto e quando anche le patate sono ormai sbollentate adagiatele in un recipiente dai bordi alti

Aggiungete alle patate tagliate a dadini anche la barbabietola precotta tagliata anch’essa a dadini, quindi aggiungete un cucchiaio di panna da cucina, sale e un pizzico di pepe nero, dunque con un mixer ad immersione formate una crema

Ora su una spianatoia o un tagliere adagiate una per volta le fette di petto di pollo, stendetele per bene e aggiungete al suo centro una mezza fetta di speck, una strisciolina di zucchina grigliata, una strisciolina di formaggio e una foglia di alloro, quindi arrotolate la fetta di pollo facendo ben attenzione a stringerla per bene.

Una volta formato l’involtino, chiudetelo con uno stuzzicadenti (che poi toglierete a fine cottura, prima della presentazione in tavola), sopra l’involtino chiuso spolverate con sale, pepe, rosmarino e un pizzico di parmigiano

Fate così anche con le altre fette di pollo.

Una volta terminato questo lavoro, adagiate in una pentola antiaderente gli involtini, aggiungete un filo di olio extravergine d’oliva e uno spicchio d’aglio. Cuocete a fuoco basso per 10 minuti, ricordandovi di girare una volta gli involtini a metà cottura.

Negli ultimi 5 minuti sfumate con il vino bianco e alzate la fiamma.

Intanto, in un piatto piano adagiate un cucchiaio o due di purea di barbabietola rossa a formare un cerchio. Aiutatevi con il palmo della mano, picchiettando delicatamente il piatto ai suoi lati in modo da formare un cerchio. Al centro, infine, adagiate l’involtino ripieno ricordandovi di togliere lo stuzzicadenti prima!

Il piatto è pronto per essere mangiato.

Il consiglio è di presentare questa ricetta su un piatto dal colore bianco o comunque chiaro in modo da dare maggiore rilievo al colore della purea rossa. Accompagnate gli involtini con un vino bianco giovane. Per ora è tutto, e come sempre non mi resta che augurarvi buon appetito!