Con la carne macinata, potete preparare diverse ricette, per portare a tavola piatti gustosi e saporiti, scopriamo quali.

La carne macinata, si presta alla preparazione di diverse ricette, sia di primi piatti che di secondi. Quante volte vi è capitato di non avere idee in cucina, vi ritrovate della carne macinata in frigo, ma non sapete cosa preparare.

Non vi preoccupate, noi di CheDonna.it, vi sveliamo 3 semplici , ma gustose ricetta da poter preparare a casa facilmente con semplici ingredienti e con la carne macinata. Scopriamo quali.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Contorni in padella | 5 ricette semplici e soprattutto veloci

3 Ricette con la carne tritata

Le ricette che vi proponiamo sono semplici e soprattutto veloci, che prevedono sia la cottura in forno che in padella. Sono davvero gustose e di semplice preparazione, scopriamo quali ingredienti occorrono e come si preparano.

1-Polpettine di carne e patate: croccanti e semplici da preparare

Le polpette sono una ricetta classica delle nostre nonne, sempre attuali, che si preparano facilmente e con pochi ingredienti. Perfette da servire per un buffet o a cena, delizierà tutti i palati, grandi e piccini.

Ingredienti:

300 g di macinato di vitello

3 patate

1 uovo

30 g di parmigiano reggiano

2 fettine di pane raffermo

latte q.b.

sale fino e pepe nero q.b.

olio di semi di arachide per la frittura

Preparazione

Iniziate ad ammorbidire il pane raffermo nel latte, poi strizzatelo bene e tenetelo in una ciotola. Riscaldate le patate immerse in una pentola con abbondante acqua salata, non appena saranno cotte, sbucciatele e riducetela a purea.

Trasferite nella ciotola con il pane, poi aggiungete il macinato di carne magra, un uovo sbattuto e il parmigiano reggiano grattugiato. Salate e pepate, lavorate ed amalgamate bene il tutto, poi formate le polpettine e fatele cuocere in una padella con olio di semi caldo, poi le togliete e lasciate asciugare l’olio in eccesso. Servite e gustate.

2- Polpettone in padella: semplice e invitante

Il polpettone è una ricetta che accontenta tutti, un’alternativa alle polpette, si prepara in pochissimo tempo e con pochi ingredienti.

Si cuoce in padella e potete accompagnarlo con verdure sia grigliate che al forno, oppure con delle patate croccanti.

Ingredienti:

600 g di carne macinata di manzo

2 uova

3 cucchiai di parmigiano grattugiato

prezzemolo q.b.

1 tazzina di vino bianco

sale e pepe q.b.

100 g di scamorza

150 g di prosciutto cotto

2 cucchiai di olio extra vergine di oliva

1 bicchiere di brodo vegetale

Preparazione

In una ciotola mettete la carne tritata, le uova sbattute, il pane ammorbidito e ben strizzato, il prezzemolo lavato e tritato, un pò di sale e pepe. Lavorate con le mani e amalgamate bene il tutto, poi formate un polpettone, adagiate su un foglio di carta forno.

Poi adagiate sopra la scamorza tagliata a fettine, unite il prosciutto e arrotolate aiutandovi con la carta forno, coprite con del pangrattato e trasferite in una padella con dell’olio extra vergine di oliva. Lasciate rosolare un pò, poi sfumate con del vino bianco e proseguite la cottura con del brodo vegetale, il tempo per la cottura è di circa 50 minuti. Servite nei piatti a fettine e gustate.

SULLO STESSO ARGOMENTO:Antipasti facili e veloci | ecco 6 ricette da preparare

3- Peperoni ripieni: croccanti e gustosi

I peperoni ripieni con carne triatta sono un secondo piatto completo semplice e molto gustoso, che si può servire freddo o caldo.

Si farcisce con carne tritata, ma potete arricchire con provola e salumi, la cottura in forno, garantirà una croccantezza unica.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Zucchine | 10 semplici e sfiziose ricette da preparare

Ingredienti

2 peperoni

300 g di carne tritata

1 uovo

100 g di parmigiano reggiano

4 fettine di pane raffermo

latte q.b.

prezzemolo q.b.

olio extra vergine di oliva q.b.

sale fino e pepe nero q.b.

Pana grattato q.b.

Preparazione

Per preparare questa ricetta, iniziate a lavare i peperoni e li tagliateli a metà, eliminate il piccioli, i filamenti interni e i semi. Trasferite in una ciotola la carne tritata, unite il pane raffermo ben strizzato, poi aggiungete l’uovo sbattuto, l’aglio schiacciato, il parmigiano e il prezzemolo lavato e tritato. Unite il sale e il pepe, mettete in un piatto l’olio e ungete un pò i peperoni, versate il composto di carne macinata e spolverate con il pangrattato e lasciate cuocere in forno a 180° per circa 45 minuti. Sfornate e servite.

Adesso tocca a voi, allacciate il grembiule e iniziate ad preparare la ricetta che preferite.