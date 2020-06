Antoine de Saint-Exupéry, non solo Il Piccolo Principe | La preghiera

Antoine de Saint-Exupéry, famoso come autore di Il Piccolo Principe, ha scritto anche una preghiera che vi toccherà l’anima.

Scrittore, aviatore e militare francese ma, sopra ogni altra cosa, l’autore di Il Piccolo Principe.

Così il mondo ricorda Antoine de Saint-Exupéry e negli anni ha trasformato le frasi della sua opera più celebre in un vero e proprio corollario di pillole di saggezza.

Ecco perché tutti amiamo Antoine de Saint-Exupéry ma forse non molti ne conoscono ancora tutto il potenziale.

Antoine de Saint-Exupéry non è solo Il Piccolo Principe ma molto di più. Oggi vi proponiamo un suo testo per farvi toccare con mano quanto questo autore possa ancora ispirarvi.

La preghiera di Antoine de Saint-Exupéry

Un’invocazione al Signore in cui l’autore prega di divenire più riflessivo e di fare le scelte giuste.

Come ottenere tutto ciò? A piccoli passi. Quei piccoli passi di cui l’autore parla anche nella sua opera più famosa, Il Piccolo Principe, l’arte di procedere giorno dopo giorno, passo dopo passo, per far fronte al presente, a quello che ogni giorno deve essere affrontato.

Una preghiera autentica, sincera, capace proprio per questo di colpire mente e cuore di chiunque la legga.

LA VERSIONE ORIGINALE

“Seigneur, apprends-moi l’art des petits pas.

Je ne demande pas de miracles ni de visions,

Mais je demande la force pour le quotidien !

Rends-moi attentif et inventif pour saisir

Au bon moment les connaissances et expériences

Qui me touchent particulièrement.

Affermis mes choix

Dans la répartition de mon temps.

Donne-moi de sentir ce qui est essentiel

Et ce qui est secondaire.

Je demande la force, la maîtrise de soi et la mesure,

Que je ne me laisse pas emporter par la vie,

Mais que j’organise avec sagesse

Le déroulement de la journée.

Aide-moi à faire face aussi bien que possible

A l’immédiat et à reconnaître l’heure présente

Comme la plus importante.

Donne-moi de reconnaître avec lucidité

Que la vie s’accompagne de difficultés, d’échecs,

Qui sont occasions de croître et de mûrir.

Fais de moi un homme capable de rejoindre

Ceux qui gisent au fond.

Donne-moi non pas ce que je souhaite,

Mais ce dont j’ai besoin.

Apprends-moi l’art des petits pas!”

LA TRADUZIONE IN ITALIANO

“Non ti chiedo né miracoli né visioni

ma solo la forza necessaria per questo giorno!

Rendimi attento e inventivo per scegliere

al momento giusto

le conoscenze ed esperienze

che mi toccano particolarmente.

Rendi più consapevoli le mie scelte

nell’uso del mio tempo.

Donami di capire ciò che è essenziale

e ciò che è soltanto secondario.

Io ti chiedo la forza, l’autocontrollo e la misura:

che non mi lasci, semplicemente,

portare dalla vita

ma organizzi con sapienza

lo svolgimento della giornata.

Aiutami a far fronte,

il meglio possibile,

all’immediato

e a riconoscere l’ora presente

come la più importante.

Dammi di riconoscere

con lucidità

che le difficoltà e i fallimenti

che accompagnano la vita

sono occasione di crescita e maturazione.

Fa’ di me un uomo capace di raggiungere

coloro che hanno perso la speranza.

E dammi non quello che io desidero

ma solo ciò di cui ho davvero bisogno.

Signore, insegnami l’arte dei piccoli passi.”

Non una preghiera per la felicità eterna o per vedere ogni sogno divenire realtà, piuttosto la richiesta di essere migliori oggi, di farsi valere nel più immediato presente, di divenire la miglior versione di se stessi ora.

Ecco per che cosa prega Antoine de Saint-Exupéry, regalandoci così una nuova grande lezione di vita proprio come nelle pagine della sua più celebre opera.