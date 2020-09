Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembrano essersi ritrovati e il merito pare esser ancora una volta del piccolo Santiago.

Estate difficile quella vissuta da Belen Rodriguez e Stefano De Martino, iniziata dopo il lockdown quando Belen annunciò in lacrime la nuova crisi tra lei e il marito in un video via social.

Da lì le voci non si sono più fermate: i due sono stati seguiti per tutta la stagione, tra flirt veri e ipotizzati, supposti tentativi di riconciliazioni e altrettanto supposte porte sbattute in faccia.

Ora però una vera novità sembra esserci finalmente e appare anche alquanto piacevole.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono ritrovati

A non esser mai stato messo in discussione, in questa lunga sequela di alti e bassi e tira e molla sentimentale, è stato l’amore di Belen Rodriguez e Stefano De Martino per il figlio, Santiago, l’unica vera priorità della coppia.

A prescindere da liti, separazioni e riconciliazioni i due hanno sempre messo al primo posso il benessere e la serenità del figlio e così pare esser anche questa volta.

Per amore del figlio, Stefano e Belen sono riusciti a mettere da parte ogni rancore, ogni recriminazione, ogni lacrima e stabilire finalmente una tregua serena che possa aiutare Santiago a crescere in modo tranquillo e con la serenità che ogni figlio di genitori separati cerca costantemente.

Ecco allora che, mentre Belen Rodriguez era impegnata a Roma per le registrazioni di Tù sì que vales, un orgoglioso Stefano De Martino ha potuto accompagnare il figlio per il primo giorno di scuola, con tanto di foto di rito all’ingresso che, non stentiamo a crederlo, sarà prontamente stata inviata a mamma Belen.

La coppia sembra forse questa volta destinata ad arrivare a quel divorzio che mesi fa era stato clamorosamente annullato ma il rancore delle settimane estive sembra, anch’esso, fortunatamente superato.

Che un nuovo capitolo all’insegna del rispetto e, per così dire, “dell’amicizia” si stia veramente aprendo nella storia di Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Non resta che attendere e stare a vedere.