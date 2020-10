Adua Del Vesco e Massimiliano Morra ammettono: “Mai stati insieme”

Adua Del Vesco durante la diretta del Grande Fratello Vip ha ammesso di non essere mai stata fidanzata con Massimiliano Morra.

Adua Del Vesco, durante le scorse ore, aveva promesso di raccontare la sua verità al Grande Fratello Vip, visto che si è ritrovata al centro del ciclone a causa del suo scivolone su Massimiliano Morra in cui rivelava a Matilde Brandi e Dayane Mello che fosse omosessuale. L’attrice, dopo averlo detto, ha ritrattato il tutto, affermando di non aver mai detto una cosa del genere, ma Tommaso Zorzi ha spiazzato tutti affermando che lei aveva raccontato a lui di questa situazione, ma il tutto è stato nuovamente ribaltato.

Adua, tra l’altro sua sorella ha rivelato che è stata incastrata da Tommaso Zorzi, ha ammesso che la storia tra lei e Massimiliano non è mai esistita, confermando quello che nei salotti televisivi si mormorava da ieri.

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra hanno finto una relazione, ammettendo che gli fu offerto di recitare il ruolo di fidanzati nella vita reale.

Massimiliano Morra deluso da Adua Del Vesco al GF Vip: “Ora parlo io!”

Massimiliano Morra però è rimasto deluso dall’atteggiamento della sua compagna di viaggio al GF Vip, in quanto lei in alcuni confessionali ammetteva di essersi sentita particolarmente usata dalle persone che hanno fatto parte del suo passato e in particolar modo da lui.

“E’ stato la persona che più mi ha ferito” ha commentato lei, mandando Morra, che pare essere fidanzato con un uomo sposato, su tutte le furie. “Adesso parlo io, non mi va che dica certe cose. Prima ha detto che sono gay e non è vero e ne ha le prove, poi mi fa passare per chissà chi” ha protestato lui. “Ti ho chiesto scusa per aver insinuato che sei omosessuale, ho sbagliato” ha ammesso lei.

Patrizia De Blanck, che ha fatto arrabbiare il pubblico che ne chiede la squalifica, ha chiesto come mai i due abbiano finto una storia e Adua e Massimiliano hanno spiegato che il tutto fa parte di un contesto più grande e che al momento non possono dire di più.