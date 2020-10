Tommaso Zorzi si scaglia contro Adua Del Vesco durante il Grande Fratello Vip 2020: “Ma chi ti usa? Non sei Claudia Schiffer”. Lo staff pubblica i messaggi che si sono scambiati in albergo.

Tommaso Zorzi smaschera Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip 2020. L’attrice siciliana, durante la diretta del Grande Fratello vip 2020 con Alfonso Signorini, ha smentito di aver parlato della presunta omosessualità di Massimilia Morra con Tommaso Zorzi. Dopo aver ammesso di aver fatto uno scivolone con Massimiliano, Adua si è scagliata contro Tommaso:

“Io non ti conoscevo e non avevo neanche il numero di telefono. In albergo, inoltre, non potevamo vederci e con dei messaggi scambiati su Instagram ti ho lasciato una maschera e del balsamo. Io non ti ho detto nulla”, ha detto Adua scatenando la dura reazione di Tommaso che ha chiesto alla persona che sta gestendo il suo profilo Instagram al suo posto di pubblicare gli screenshot dei messaggi che si sono scambiati. Pochi minuti dopo l’appello di Tommaso, i messaggi sono stati pubblicate tra le storie del profilo Instagram di Zorzi.

Tommaso Zorzi, resi pubblici gli screenshot dei messaggi scambiati con Adua Del Vesco in albergo prima del Grande Fratello Vip 2020

Adua Del Vesco ha negato di aver detto a Tommaso Zorzi, durante la permanenza in albergo, che Massimiliano Morra fosse gay aggiungendo di non averlo mai visto prima dell’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2020.

“Sei di una falsità unica. Visto che parli di Instagram, chiedo alla persona che me lo sta gestendo di rendere pubblici i messaggi della chat in cui io le dico apri la porta alle 9.30 che vengo a salutarti e ci conosciamo. Dici tante bugie“, afferma Tommaso mentre Adua nega di averlo incontrato ribadendo di avergli solo lasciato una maschera per il viso e del balsamo lasciandogli i prodotti fuori dalla porta.

“Non usarmi Tommaso. Stai usando il momento di difficoltà mio e di Massimiliano”, aggiunge ancora Adua. “Io ti uso, Massimiliano ti ha usata, ma chi sei? Non sei Claudia Schiffer che ti usano le persone”, sbotta Tommaso. Pochi minuti dopo, lo screenshot della chat tra Tommaso e Adua prima del Grande Fratello Vip sono stati pubblicati.