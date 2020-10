Cristina Tomasini, fidanzata Francesco Oppini: “Credo nel nostro amore”

Cristina Tomasini, fidanzata di Francesco Oppini, sui social commenta la vicinanza tra il fidanzato e Dayane Mello al Grande Fratello Vip.

Cristina Tomasini, la fidanzata di Francesco Oppini, condivide su Instagram un post pubblicato da Alba Parietti commentando la vicinanza tra il fidanzato e Dayane Mello. Francesco ha più volte ribadito di essere perdutamente innamorato della fidanzata e di vedere in Dayane come un’amica che, non essendo fidanzata, continua a godersi la presenza di Francesco in casa. Su Instagram, la Parietti, non gradendo l’atteggiamento di Dayane Mello ha pubblicato su Instagram il seguente messaggio.

«Trovo che Francesco dovrebbe sapere ciò che dice Dayane alle sue spalle. Grande Fratello gli fai vedere il video del suo confessionale? Grazie», ha fatto sapere attraverso una storia pubblicata su Instagram.

Cristina Tomasini, il messaggio per il fidanzato Francesco Oppini

La fidanzata di Francesco Oppini, Cristina Tomasini, si lascia andare al seguente commento su Instagram.

“Ci tengo a fare una precisazione riguardo a questo post, Alba come sempre cerca solo di proteggere le persone che ama, io sono una persona che vive una vita molto riservata e sono completamente al di fuori delle dinamiche di questi giochi ma ho una grande fiducia nell’uomo che ho conosciuto, e che amo più della mia vita. Alba è stata per me fondamentale in questi giorni per continuare a mantenere questa fiducia che davanti a certe immagini ed eccessi di manifestazioni avrebbero amareggiato e mortificato chiunque. Questo post lo condivido pienamente nel rispetto del rapporto d’amore profondo a cui anche Francesco deve dare una dignità prendendo una posizione chiara con un comportamento lineare e coerente con i suoi sentimenti e che non si prestino ad ambiguità che creano solo angosce e sofferenze. Credo nel nostro amore che vola alto sopra tutto ciò”.

Le parole di Cristina sono state condivise da Alba Parietti che, su Instagram, ha aggiunto: “Amare le persone è prendersi responsabilità. Ti ringrazio di aver condiviso, ma mi sacrificavo volentieri e conoscendo la tua riservatezza so quanto ti costa. Non importa cosa pensano o dicono di me. Quello che importa è tutelare i vostri sentimenti profondi che devono avere dignità e rispetto. Ma io mi aspetto di riconoscere l’uomo che conosco e che stimo e la sua lucidità e rispetto per chi in lui ha fiducia. Che distingue il gioco e tutela gli affetti e la vita reale”.