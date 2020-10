Adua Del Vesco, la sorella scrive alla d’Urso: “Zorzi l’ha incastrata!”

La sorella di Adua Del Vesco ha scritto a Barbara d’Urso, rivelando che Tommaso Zorzi non ha raccontato tutta la verità al GF Vip.

A Live Non è la d’Urso, la padrona di casa non poteva non parlare del gossip che impazza intorno ad Adua Del Vesco del Grande Fratello Vip.

L’attrice è finita nell’occhio del ciclone in quanto ha confidato a Matilde Brandi e Dayane Mello che Massimiliano Morra è gay per poi negare il tutto, ma a fare chiarezza ci avrebbe pensato Tommaso Zorzi, che durante il momento delle nomination ha confermato di conoscere anche lui questo gossip sul suo compagno di viaggio in quanto sarebbe stata Adua stessa a raccontarglielo prima di mettere piede nella casa più spiata d’Italia.

Da quel momento l’attrice è stata massacrata dal pubblico del piccolo, ma questa sera Barbara d’Urso potrebbe ribaltare la situazione perché la sorella della Del Vesco le ha scritto una lettera da leggere in puntata. Lettera che sembra scagionare Adua ed accusare Zorzi di volerla incastrare per farla apparire quello che non è.

Tommaso Zorzi ha incastrato Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip? Ecco cosa ha raccontato la sorella dell’attrice.

La sorella di Adua Del Vesco smaschera Tommaso Zorzi? Il retroscena

La lettera della sorella di Adua Del Vesco a Barbara d’Urso rivela che è stato Tommaso Zorzi a raccontare della presunta omosessualità di Massimiliano Morra all’attrice e non il contrario.

“Cara Barbara, chi ti scrive e Francesca Cannavò sorella di Rosalinda in arte Adua del Vesco” ha esordisce la lettera ricevuta dalla conduttrice, che poco prima ha lanciato uno scoop su Adua e Massimiliano. “Sono o meglio, siamo, disgustati da ciò che è accaduto venerdì al Grande Fratello. Le persone finte simpatiche ma piene di livore e cattiveria gratuita andrebbero bandite da questo gioco, mi riferisco a Tommaso Zorzi. Parole sue: ho visto Adua in albergo prima di entrare e mi ha confidato che Massimiliano è gay” prosegue il testo.

“La storia è ben diversa, il signor Zorzi è andato nella stanza di mia sorella in albergo, ed è stato lui a dire a lei che sapeva che Massimiliano era omosessuale, il discorso è proseguito. dal suo canto mia sorella Adua che ha spiegato le ragioni del loro allontanamento che lui conosce molto bene” sgancia la bomba la sorella di Adua Del Vesco del GF Vip . “Tommaso Zorzi mi meraviglia che con la sua cattiveria non l’abbia detto. Caro Tommaso quando racconti fatti raccontali bene perché le bugie hanno le gambe corte. Non basta un abito di Armani per essere un signore, un vero signore difende le donne” prosegue la lettera.

“Barbara Di più non posso dire o cadrei in una tela che purtroppo hanno dipinto in troppi. Gli altri si rimettessero pure sui loro tacchi a spillo e pensassero a percorrere la loro strada stando attenti a non inciampare, in fondo tutti abbiamo dei segreti. Grazie di cuore Francesca Cannavò sorella di Adua” conclude.

La faccenda inizia a farsi sempre più complicata: chi tra Adua e Tommaso Zorzi sta mentendo? Intanto lei, qualche ora fa, ha promesso di raccontare tutta la verità durante la diretta di domani sera al Grande Fratello Vip.