Soffri di stitichezza? Oggi ti diremo come preparare dei frullati per combattere la stitichezza da includere nella tua dieta settimanale.

I frullati che andremo a vedere oggi sono composti da una ricca quantità di fibre che, ti aiuterà non solo a combattere la stitichezza, ma a sentirti più in forma, meno gonfia, e soprattutto meno a disagio.

Combatti la stitichezza con i frullati

Condurre uno stile di vita sano si sa è ciò che conta quando si ha a che fare con problemi relativi al transito intestinale. Anche praticare, con regolarità, un’attività fisica di qualsiasi tipo, fa la sua parte. Moltissime persone soffrono di stitichezza ed è quindi giunto il momento di scoprire degli espedienti molto utili ed efficaci per combatterla e con gusto!

La stitichezza, in genere, viene spesso alimentata da uno stile di vita sedentario, da un periodo di particolare stress psicofisico, dai cibi raffinati e grassi. Tutto questo, genera questo disturbo molto diffuso, che è appunto la stitichezza ostinata. Ricorda però che, se non assumi una quantità di fibra tale da garantirti il tuo apporto giornaliero individuale difficilmente riuscirai a risolvere il problema.

Anche la quantità di acqua ingerita conta moltissimo, è bene bere molta acqua durante l’arco della giornata poiché, se non lo facciamo. il problema della stitichezza può addirittura peggiorare. Ecco perché il frullato si mostra come un’alternativa perfetta e ideale poiché prevede l’utilizzo sì di acqua ma anche di frutta ricca di fibre.

La frutta da combinare per un frullato a prova di stitichezza

Puoi quindi aggiungere alla dieta della frutta fresca di stagione, ti dimenticherai dello scorretto funzionamento della flora intestinale che invece riuscirà ad equilibrarsi e potrai così eliminare tutti gli scarti con una costante regolarità.

Senza dubbio dovrai abbinare e la limitazione di farine e grassi o quantomeno ridurre la, inoltre è bene dedicarsi a dell’attività fisica, mangiare più verdure del solito, bere molta qua, il tutto per ottenere i risultati sperati. Vediamo ora tutti i frullati per riuscire a combattere il nostro stato di stitichezza.

Combina ananas, mela e pera

Il primo è sicuramente un frullato che prevede la combinazione di mela, ananas e pera. Questa è una miscela altamente nutritiva e facilissima da preparare. Ideale per la colazione o come merenda, da consumare almeno due o tre volte alla settimana. Per preparare questo frullato gustoso e ricco di benessere avrai bisogno di una mela, una fetta di ananas, una pera, una prugna, il succo di due arance amare, e acqua quanto basta.

Inizia con pelare la mela e la pera, tagliale poi a pezzettoni. Taglia anche l’ananas e spremi anche le due arance. Metti insieme gli ingredienti: la mela, l’ananas, e la pera nel bicchiere del frullatore elettrico. Aggiungi il succo di arance e se preferisci una consistenza un pochino più liquida anche dell’acqua. Frulla per qualche minuto e consuma nell’immediato.

Unisci alla mela la papaya e il sedano

Per la ricetta di questo frullato così particolare puoi sicuramente impreziosire con un cucchiaino di miele. Unirai la frutta con la verdura per un tripudio di sapori e di benessere. Questo frullato oltre che a ridurre la stitichezza potenzia il sistema immunitario.

Per preparare questo frullato avrai bisogno di quattro spicchi d’aglio, una papaya, due mele, un cucchiaino di miele, un bicchiere d’acqua. Come prima cosa sbucciare gli spicchi d’aglio tagliati a metà e rimuovere il germe. Nel frattempo le mele in quattro parti, con o senza buccia a piacere. Estrai ora la polpa della papaya e metti nel frullatore tutti gli ingredienti, aggiungi via via sia il miele che l’acqua, mescola bene. Bevi subito questo cremoso e benefico frullato!

Frullato con mele e more

Le mele hanno sicuramente un notevole potere contro la stitichezza, unite poi alla prelibatezza delle more, otterrete un frullato cremoso e dal gusto inconfondibile.

Per prepararlo basta una mela, una manciata di almeno 10 more, mezza tazza di latte o bevanda vegetale a scelta, due cucchiai di fiocchi d’avena, all’incirca 20 o 30 g.

Sì deve sbucciare la mela e lavare benissimo le more. Mettere tutta la frutta, il latte o una bevanda vegetale a scelta e i fiocchi d’avena nel frullatore elettrico. Questo è un frullato da bere a digiuno, i benefici visibili già dal giorno dopo, in quanto, se seguirai anche uno stile di vita sano, la sensazione di esserti sgonfiata un po e di stare decisamente meglio tornerà a fare finalmente parte di te!

Frullato di ananas, arancia amara e prugna

Questo invece è un frullato che potete assumere anche tre o quattro volte alla settimana, preferibilmente all’orario mattutino, meglio se colazione. Un alimento che viene consumato in casi di forte stitichezza. Andremo quindi a comporre un frullato che possiede due note amare è un po’ acidule con una dolce, quella della prugna.

Gli ingredienti per la ricetta di questo frullato sono molto semplici: una fetta di ananas e una di ananas, il succo di un’arancia preferibilmente biologica, due fichi secchi o freschi, due prugne, un cucchiaio di crusca a cereali oppure un cucchiaio di fiocchi d’avena, un cucchiaio di semi di lino ed il gioco è fatto!

Da sbucciare e tagliare la fettina d’ananas, sistemare anche i fichi, spremere l’arancia. Mettete nel frullatore elettrico l’ananas, le prugne, i fichi secchi o freschi, la spremuta d’arancia. Da aggiungere infine i semi di lino e la crusca oppure i fiocchi d’avena. Azione il frullatore elettrico e lascialo lavorare con pazienza, il risultato sarà super cremoso e prelibato.

Questi frullati sono dei semplici spunti, delle idee per ridurre il tuo stato di stitichezza ostinata e da applicare nella routine alimentare. Se hai o sospetti patologie particolari e la stitichezza diviene acuta rivolgiti immediatamente al tuo medico di fiducia. Per la dieta ricordati: te ne aspetta una su misura per te da uno specialista. Con uno stile di vita che preveda la giusta quantità di sonno, di attività fisica e dei piani di alimenti quotidiani nutrienti e bilanciati ti assicurerai il vero benessere.