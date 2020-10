Lo sapevamo tutti. L’indizio della presunta gravidanza di Chiara Ferragni era sotto gli occhi di tutti. Eppure c’è stato un dettaglio che nessuno ha notato.

Scopriamolo insieme.

La scorsa settimana Chiara Ferragni ha svelato di essere in attesa del secondo figlio dal cantante Fedez dopo che la reazione della Ferragni è diventata virale sul web.

“Ricordatevi di questa camicia”, scriveva Chiara Ferragni nelle storie di Instagram il 3 settembre, di ritorno dalle vacanze in Sardegna. Un messaggio criptico e allusivo dal significato al quanto sospetto ma che è passato inosservato ai suoi milioni di followers.

Cosa voleva significare?

Il dettaglio che nessuno ha notato

Come potete vedere dal video Tik Tok pubblicato sui canali social di Chiara e del marito Fedez, al momento della scoperta della gravidanza la Ferragni indossava una camicia!

Per l’esattezza si trattava di una camicia di una camicia di Dior, della collezione Dioriviera. Parlando prettamente di moda, Dior si posizione alla vetta del cuore di Chiara. Difatti dopo aver scelto i suoi abiti come abiti da sposa Chiara ha scelto la camicia del brand per ricordare un momento dolce e atteso della sua vita, l’arrivo del secondo figlio. Era il 23 luglio, Chiara e Fedez si trovavano in vacanza in Puglia e in quell’occasione la Ferragni aveva fatto il test di gravidanza.

In una stories su Instagram Chiara aveva pubblicato un suo video con una scritta “Remember about this shirt”. Ed adesso è tutto più chiaro e lampante. Il rebus è stato sciolto. Inizialmente alcuni followers si era posti alcune domande sul significato di quelle parole. Una nuova collaborazione? Un progetto speciale? Un nuovo lancio della sua collezione Chiara Ferragni?

Adesso però sappiamo il motivo. La scorsa settimana Chiara Ferragni ha svelato di essere in dolce attesa tramite alcuni scatti del dolce e piccolo Leone con in mano una foto dell’ecografia.

Maschio o femmina? Ancora non è dato sapere. Ma noi siamo sicure che la rivelazione arriverà in grande stile Ferragnez.

.