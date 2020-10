Tommaso Zorzi ed Adua Del Vesco: lui svela cosa si sono detti in albergo

Tommaso Zorzi ha raccontato ai suoi compagni di viaggio cos’è successo quando ha incontro Adua Del Vesco prima del GF Vip.

Tommaso Zorzi, esattamente una settimana fa, ha smascherato Adua Del Vesco, raccontando ad Alfonso Signorini durante la diretta del Grande Fratello Vip che lei gli aveva confidato in albergo che il suo ex, che poi non sono mai stati insieme, Massimiliano Morra fosse in realtà omosessuale. L’attrice ha ovviamente negato il tutto, affermando addirittura che loro non si sono mai visti prima dell’inizio del reality show di canale 5 ma anche questa volta è stata smascherata dall’influencer. Perché?

Tommaso, che ha inscenato una finta rissa con Francesco Oppini, durante la diretta di lunedì scorso ha autorizzato la persona che gli gestisce il profilo Instagram a pubblicare le conversazioni che proverebbero che lui ed Adua quella famosa sera in albergo si sono realmente visti ed infatti così è, visto che si può leggere che lui le chiede di aprirgli la porta e lei gli dice che è lì lì per farlo, confermando dunque che questo famoso incontro c’è effettivamente stato.

Ora, a distanza di giorni, Tommaso Zorzi ha raccontato cosa si sono detti lui ed Adua Del Vesco in albergo svelando uno dei misteri che più incuriosisce il pubblico del piccolo schermo su questa quinta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Adua Del Vesco: la verità sull’incontro con Tommaso Zorzi prima del GF Vip

Adua Del Vesco, oltre a dare a Tommaso Zorzi la crema di cui aveva bisogno quella sera e di cui entrambi hanno parlato in puntata, gli avrebbe confidato che non si sentiva a suo agio all’idea di trascorrere parecchi mesi in compagnia del suo ex, che poi non lo è, Massimiliano Morra visto che le aveva fatto delle cose su cui lei ci era rimasta molto male.

Tommaso, a questo punto, avrebbe chiesto all’attrice, tra l’altro il suo staff ha lanciato un’iniziativa sociale sul web, cosa le avesse mai fatto Morra e lei avrebbe preferito non rispondere a tale domanda. Così lui le avrebbe chiesto se Massimiliano Morra fosse omosessuale. “E’ una cosa che chiedo sempre, random, così” si è giustificato Tommaso Zorzi al GF Vip e lei gli avrebbe risposto di sì.

Questo, secondo quanto raccontato dall’influencer, sarebbe quello che sarebbe successo quella famosa sera di cui tanto si è parlato durante il corso di questi giorni. Adua Del Vesco, ovviamente, sembrerebbe non ricordare una versione del genere, ma dopo di tutto è famosa per i suoi repentini cambi di idea e non si esclude che possa confermarlo in futuro.

Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip, tra l’altro Eva Grimaldi ha fatto un passo indietro su di lei, durante la diretta di domani sera, farà maggiore chiarezza in merito al suo rapporto con Morra. O almeno questo è quello che il promo mandato in onda su canale 5 promette ai suoi fedeli telespettatori. Domani, tra l’altro, si scoprirà finalmente se il tele voto di lunedì sarà valido oppure no, visto che ci sono state alcune complicazioni.