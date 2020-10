By

Rosalinda Celentano piange sui social e si lascia andare ad una lunga e profonda riflessione: “Non saremo più gli stessi”.

Rosalinda Celentano piange su Instagram ed emoziona tutti i suoi fans che la stanno seguendo con affetto durante la sua avventura a Ballando con le stelle 2020. Profonda e riflessiva, la figlia di Claudia Mori e Adriano Celentano ha pubblicato la foto che vedete qui in alto. Uno scatto bellissimo che esalta il viso meraviglioso di Rosalinda sul quale troneggia una lacrima che ha emozionato tutti i suoi fans.

“Il soggetto perfetto per un tuo disegno capolavoro.. Ma leva quella lacrima dal tuo viso vero..disegna, urla, scrivi, non piangere”, le scrive una fans mentre altri ammettono di essere rimasti ipnotizzati dai suoi occhi magnetici.

Rosalinda Celentano, il messaggio prima di Ballando con le stelle: “Non saremo più gli stessi per raggiungere la verità”

E’ una riflessione lunga e profonda quella di Rosalinda Celentano. La concorrente di Ballando con le stelle 2020 dove ha creato un rapporto speciale con la sua insegnante Tinna Hoffmann, guardandosi intorno, ha visto città e persone cambiate dalla pandemia.

“Oggi, rientrando dalla solita spesa, guardavo attentamente quelle pochissime anime che si raggiravano sperdute in una città completamente deserta, desolante Milano” – scrive Rosalinda.

“Ho notato una leggerissima differenza tra oggi e prima di questa terza guerra mondiale che non è solo virale. Solo pochi mesi fa, la gente camminava da sola, parlando da sola, col capo chino, vestita di punto andando di fretta senza meta alcuna, sorridendo con la bocca, dimenticandosi degli occhi… Dei robot con cellulari al posto delle mascherine perchè l’umanità, da subito, ha voluto sostituirsi agli Dei tutti e, siamo pagando, per grazia loro, solo un quarto per le atrocità commesse. Ma ora voglio pensarla diversamente anche se con fatica…“, aggiunge la Celentano.

“Che non saremo più gli stessi, paradossalmente meno soli perchè impegnati ad ascoltare realmente con quegli occhi dimenticati… Indossando l’arte tutta intera, per raggiungere una volta per tutte, la Verità“, conclude una profondissima Rosalinda.

Parole importanti quelle di Rosalinda che sono state condivise dai suoi followers che applaudono la sua sensibilità in ogni campo.