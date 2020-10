Eva Grimaldi, recentemente intervistata dal settimanale Chi, ha espresso tutta la sua delusione nei confronti di Adua Del Vesco al GF Vip.

Eva Grimaldi è tornata al centro della cronaca rosa dopo che Gabriel Garko ha fatto coming out al Grande Fratello Vip. I due, in passato e prima di prendere scelte di vita completamente diverse, hanno avuto una lunga relazione e soltanto ora, a distanza di anni, hanno deciso di venire allo scoperto e di ammettere che quella storia era stata inventata di sana pianta.

L’attrice, recentemente intervistata dal settimanale Chi, dove ha parlato dei suoi problemi con la droga, ha parlato a lungo del suo rapporto con l’attore, ammettendo che c’è un sentimento reale tra loro e che lei lo avrebbe perfino sposato o ci avrebbe fatto un figlio, ma oltre a questo si è anche sbilanciata su Adua Del Vesco.

Quando lei aveva dato vita all’Ares Gate, l’attrice le aveva manifestato la sua vicinanza ma gli ultimi atteggiamenti di lei al Grande Fratello Vip l’hanno portata a ricredersi e a fare dietro front.

Eva Grimaldi ha fatto un passo indietro con Adua Del Vesco, delusa dall’atteggiamento assunto da lei negli ultimi tempi nella casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco delude Eva Grimaldi: il gesto social

Adua Del Vesco, infatti, non ha deluso soltanto Eva Grimaldi ma anche tutto il pubblico del GF Vip dopo aver confidato a due sue compagne di viaggio che Massimiliano Morra è in realtà omosessuale, per poi ritirare il tutto e chiedere scusa dopo che Tommaso Zorzi ha confidato in diretta di aver ricevuto la stessa confessione dell’attrice ma prima che il reality show avesse inizio.

Questo non è piaciuto all’attrice che, durante il corso dell’intervista, ci ha tenuto a dire la sua, visto che aveva mostrato la sua solidarietà ad Adua.

“Ci terrei a dire la mia in merito alla vicenda che di recente ha visto protagonista Adua” ha subito messo in chiaro Adua. “Io le avevo messo il like su Instagram e le avevo scritto che le volevo bene come commento sotto ad un suo post” ha spiegato. “Ma ora, dopo le sue dichiarazioni, dopo tutto quello che ho sentito e visto, dopo la sua incoerenza, ho scelto di contare fino a 100” ha proseguito la moglie di Imma Battaglia. “E ho scelto di cancellare tutto“ ha concluso amareggiata Eva Grimaldi.

Adua Del Vesco ha deluso Eva Grimaldi con il suo atteggiamento al Grande Fratello Vip, così come Denis Dosio che lo ha confessato a Pomeriggio 5 e tutto il pubblico da casa. Riuscirà, una volta finita la sua avventura, a riabilitarsi?