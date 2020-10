Rissa nella notte nella casa del GF Vip 2020 tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi: Pretelli evita il peggio, video.

Rissa sfiorata al Grande Fratello Vip 2020 dove gli animi sono sempre più infuocati. Accade tutto di notte, poco prima che si spengano le luci. Tommaso Zorzi esorta Francesco Oppini a non nascondersi e ad ammettere tutto ciò che ha detto davanti alle telecamere mentre il figlio di Francesco Oppini invita l’influencer a non parlare di più. Furioso per l’atteggiamento di Zorzi, Oppini si avvicina pericolosamente a Zorzi e solo l’intervento di Pierpaolo Pretelli evita il peggio.

Rissa sfiorata al GF Vip: Tommaso Zorzi e Francesco Oppini spaventano tutti

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini non se le mandano a dire nella casa del GF Vip 2020. “Basta, dì le cose come stanno. Dille davanti a tutte le telecamere”, sbotta Zorzi. “La finisci di parlare?”, replica duramente Francesco Oppini che, in preda alla rabbia, si toglie anche la giacca avvicinandosi pericolosamente a Zorzi e costringendo Pierpaolo Pretelli ed Enock a fermarlo per evitare il peggio. Il tutto accade anche sotto lo sguardo della contessa Patrizia De Blanck ed Elisabetta Gregoraci che non capiscono cosa sia accaduto tra i due.

A svelare il mistero, poi, sono stati proprio Zorzi e Oppini che ha avuto un chiarimento con Dayane Mello. Il figlio di Alba Parietti e l’influencer hanno legato molto sin dal primo giorno di convivenza. Insieme hanno così organizzato uno scherzo che è riuscito alla perfezione. I due hanno dimostrato di avere grandi capacità recitative. Pretelli, la Gregoraci ed Enock hanno creduto davvero che i due stessero per picchiarsi. Di fronte alla reazione spaventata dei compagni, Zorzi e Oppini hanno prima riso e poi si sono battuti il cinque mentre gli altri non hanno gradito molto.

Visualizza questo post su Instagram “Rissa sfiorata” tra Tommaso e Francesco 😱😂 #gfvip Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedoonneufficiale) in data: 6 Ott 2020 alle ore 11:36 PDT

“Siete due idioti”, ha poi commentato la Gregoraci. Alla fine, tuttavia, Zorzi e Oppini hanno ricevuto anche i complimenti per l’ottima riuscita della scena mentre la contessa De Blanck non ha potuto fare a meno di ridere divertita dall’idea dei due ragazzi.