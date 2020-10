Diletta Leotta bollente: camicia da notte striminzita, spettacolo – Foto

Diletta Leotta, risveglio bollente con il caffè, ma la camicia da notte striminzita fa sognare: lato A da urlo e gambe spettacolari, foto.

Risveglio bollente per Diletta Leotta in vista del weekend. Seduta dietro una finestra, intenta a godersi la colazione, si mostra appena sveglia con un look sexy e super sensuale per la gioia di chi avrà avuto l’onore di scattare la foto, ma anche dei suoi tantssimi fans.

Con una tazzina di caffè tra le mani, i capelli biondi sciolti che le cadono sulle spalle, la conduttrice sfoggia una camicia da notte da sogno. Totalmente nera, con una prodonfa scollatura che evidenzia il decolletè perfetto e corta al punto giusto da lasciare scoperte le gambe allenate e super in forma assolutamente mozzafiato.

“Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita. Buongiorno!“, scrive la Leotta che, con la foto, ha reso decisamente bella la giornata dei suoi followers che sono letteralmente impazziti di fronte a cotanta bellezza.

Diletta Leotta: weekend libero senza la Serie A, la sua bellezza blocca Instagram

Per gli impegni della Nazionale di Roberto Mancini, il campionato di Serie A si ferma e, così, i tifosi di calcio dovranno rinunciare anche a Diletta Leotta che, questa settimana, potrà godersi un weekend di riposo non dovendo scendere in campo per raccontare le partite. Un duro colpo per tutti i tifosi che, ogni settimana, aspettano con ansia il ritorno del campionato per vedere il suo sorriso e la bellezza con cui blocca Instagram ogni volta che pubblica una foto.

Bellissima e con un fisico spettacolare che mantiene in perfetta forma allenandosi continuamente e sfoggiando degli outftit che esaltano le sue curve, Diletta Leotta fa sognare tutti i suoi fans che vorrebbero essere al posto di chi ha la fortuna di immortalare il suo fascino.

Oltre ad essere apprezzata per la sua professionalità, ormai, la Leotta è diventata anche una vera icona di stile. I suoi look, ricercatissimi e adatti ad esaltre il fisico, vengono apprezzati da tutti come dimostrano i tantissimi like e complimenti che riceve ogni giorno.