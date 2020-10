GF Vip: Mediaset lo manda in onda fino a Gennaio? L’indiscrezione

Secondo recenti indiscrezioni, Mediaset avrebbe deciso di mandare in onda il GF Vip fino a Gennaio del prossimo anno.

La quinta edizione del GF Vip si sta rivelando un vero e proprio successo ed Alfonso Signorini non potrebbe che esserne felice visto che a differenza della passa stagione ci ha lavorato davvero poco ed i risultati sono a dir poco soddisfacenti. Soddisfacenti a tal punto che Mediaset avrebbe deciso di prolungare la messa in onda del reality show di canale 5.

A rivelare la notizia è stato il portale Tv Blog, che in passato ha sempre dato notizie che si sono rivelate vere, che ha comunicato che l’azienda sta pensando di prolungare la messa in onda del programma fino a Gennaio 2021. Il tutto però sarebbe ancora da decidere in quanto il conduttore non saprebbe se accettare o meno l’offerta ricevuta, in quanto sarebbe costretto ad andare in diretta durante le festività, compreso il 31 dicembre per concludere questo complicato anno.

Il GF Vip andrà in onda fino a Gennaio 2021? Mediaset, che sembrerebbe aver avuto una diffida da Alberto Tarallo, sembrerebbe volere questo, ma cosa sceglierà il conduttore?

Mediaset punta tutto sul GF Vip: la decisione di Alfonso Signorini

Mediaset, come anticipato, vorrebbe che il Grande Fratello Vip vada in onda fino al prossimo anno, ma cosa vuole invece Alfonso Signorini e il suo cast?

Lui, come rivelato dalla fonte, sarebbe abbastanza abitudinario e non vorrebbe lasciare i suoi e costumi per quanto riguarda il periodo natalizio, ma anche il cast magari vorrebbe trascorrere questi giorni in compagnia della sua famiglia. In quanto sarebbe la prima edizione del reality show di canale 5 a festeggiare il Natale e l’ultimo dell’anno della casa più spiata d’Italia, segnando un vero e proprio record.

Il cast, che ha organizzato un terribile scherzo ai danni di Maria Teresa Ruta, accetterà di stare lontano dai propri affetti per lavoro? Una bella domanda, visto che tutti i protagonisti dello show hanno una famiglia, a cui nessuno, almeno per il momento potrà rispondere, e non ci resta che attendere ulteriori conferme per sapere cosa deciderà di fare l’azienda e il relativo cast.

Magari il GF Vip, Mediaset e Alfonso Signorini potrebbero arrivare un compromesso scegliendo di prolungare sì questa quinta edizione del reality show, ma magari non fino al prossimo anno. In quanto l’azienda vorrebbe che il programma finisse dopo la prima settimana, circa, di gennaio, ed è effettivamente la durata sarebbe un po’ troppa rispetto agli standard di un programma tv che si basa su determinate dinamiche e ci sarebbe anche il rischio, d’altra parte, di far stancare il pubblico mandando in onda un programma per così tanto tempo.