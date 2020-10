Come eliminare le maniglie dell’amore: gli esercizi per combatterle

Le maniglie dell’amore sono degli accumuli di grasso situati su addome, fianchi e schiena bassa. Ecco gli esercizi per combatterle.

Le maniglie dell’amore sono degli accumuli di grasso che si localizzano sull’addome, sui fianchi e sulla parte bassa della schiena e possono colpire indistintamente sia le donne che gli uomini.

Eliminarle è una di quelle imprese piuttosto difficili e di sicuro bisogna armarsi di tanta costanza e buona volontà per cancellarle.

Anche se alcuni le ritengono sensuali, quando superano certe misure potrebbe essere opportuno correre ai ripari. Scopriamo allora gli esercizi giusti per combatterle.

Ecco gli esercizi per combattere le maniglie dell’amore

Le maniglie dell’amore, considerate croce e delizia di un bel corpo, da molti sono ritenute addirittura sensuali. Sono infatti molti gli uomini ad amare questi piccoli accumuli di grasso che si formano nel corpo delle proprie compagne.

Ma quando iniziano a diventare troppo ingombranti forse è meglio provare a combatterle. Ecco che allora vi proponiamo alcuni semplici esercizi da fare anche a casa per contrastare questi accumuli di grasso da addome, fianchi e schiena bassa. Scopriamoli.

1) Il primo esercizio è un crunch con le ginocchia di lato. Dovremo fare 15 ripetizioni per ciascun lato.

2) Nel secondo esercizio si esegue un classico ‘russian twist’. Seduti sul tappetino con le gambe leggermente flesse facciamo delle torsioni del busto per 15 ripetizioni.

3) Il terzo esercizio prevede il ‘side plank’, una variante del più classico esercizio per gli addominali e non solo. Anche Mercedsz Henger ci propone una serie di esercizi con le varianti del plank. Potremo eseguirlo o nella versione più facile con la gamba di terra piegata, altrimenti le gambe dovranno essere entrambe tese. Attiviamo anche il gluteo stringendolo e andiamo su e giù con il bacino per 10 volte. Terminate le 10 ripetizioni infilo il braccio ed eseguo una torsione del busto e ritorno su per altre 10 volte. Una volta terminato devo ripetere tutto l’esercizio dall’altro lato.

4) Per finire, eseguiamo un plank sui gomiti portando il bacino a destra e sinistra e ripetiamo per 15 volte.

È chiaro che agli esercizi mirati occorrerà unire anche dell’attività aerobica come una camminata a passo spedito per almeno 40 minuti al giorno, o una seduta di allenamento sulla cyclette, meglio ancora se praticando una lezione di spinning.

Adatte alla causa anche l’aerobica, la corsa o il nuoto. Non resta quindi che scegliere lo sport o l’attività che più ci piace. L’importante sarà praticarlo però regolarmente dedicandogli almeno 2-3 sedute alla settimana.

Infine, vi avevamo suggerito anche alcuni consigli alimentari per combattere le maniglie dell’amore.