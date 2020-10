Francesca Pepe torna al Grande Fratello Vip? Fanpage svela tutto

Francesca Pepe ritorna al Grande Fratello Vip? Fanpage ha svelato tutta la verità sulla validità dei voti di lunedì scorso.

Francesca Pepe lunedì scorso ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip per soli 800 voti. Al pubblico del piccolo schermo non è assolutamente piaciuta la sua uscita, visto che voleva che ad abbandonare la casa più spiata d’Italia fosse Adua Del Vesco, che non ha brillato di sincerità e correttezza nel suo percorso.

Gli utenti della rete hanno però voluto indagare in merito ai voti ricevuti dall’attrice. In particolare sui voti che le hanno permesso di salvarle ed hanno scoperto che sono tutti partiti dalla Spagna, in quanto i telespettatori spagnoli ritengono che Adua avesse tutto il diritto di continuare e il suo percorso. Fin qui non c’è assolutamente nulla di male, in quanto si sono limitati ad esprimere soltanto la loro preferenza. Peccato però che i voti dovrebbero essere validi soltanto quelli provenienti dal bel paese e non al di fuori. Per questo motivo si è a lungo parlato dell’annullamento di tale risultato e del possibile rientro di Franceska nella casa. Visto che lei è praticamente scomparsa dai social.

A svelare la verità ci ha pensato Fanpage, svelando se Francesca Pepe rientrerà al GF Vip oppure no.

Grande Fratello Vip: Francesca Pepe non rientra nella casa

Il portale Fanpage ha confermato che secondo le informazioni in loro possesso Francesca Pepe non rientrerà al Grande Fratello Vip. In quanto il televoto pare non sarà annullato.

Allora per quale motivo la concorrente di Alfonso Signorini sembra essere in isolamento da tutto e da tutti? Il portale sembra essere alquanto sicuro della notizia data ed in passato difficilmente ha sbagliato, ma effettivamente un certo dubbio sorge. Probabilmente il padrone di casa del reality show di canale 5 vuole essere completamente sicuro del non rientro di Franceska?

Non ci restare che attendere la puntata di domani per sapere cosa avrà deciso in maniera ufficiale la produzione in modo tale che i fan, che si sono divertiti di fronte allo scherzo fatto a Maria Teresa Ruta, potranno finalmente mettersi l’anima in pace.

Francesca Pepe al GF Vip, questo è poco ma sicuro, ha sicuramente lasciato il segno nel cuore dei telespettatori.