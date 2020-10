Luigi Favoloso stuzzica Garko: “Anche io volevo essere un sex symbol”

Luigi Favoloso ha deciso di tirare in ballo la nota vicenda personale di Gabriel Garko e Adua Del Vesco per fare un annuncio ai follower.

Luigi Mario Favoloso sa perfettamente quali corde toccare per catalizzare l’attenzione del pubblico. Dal momento che la notizia del momento è il coming out di Gabriel Garko, che si è “confessato” in diretta televisiva davanti ad Adua del Vesco, Favoloso ha deciso che quell’episodio fosse perfetto da citare per “pubblicizzare” un’ennesima evoluzione della sua storia con Elena Morali.

Luigi Favoloso: “Volevo essere come Gabriel Garko” (ma non è vero)

Il fatto che la storia tra Gabriel Garko e Adua Del Vesco sia stata soltanto una copertura messa su “a tavolino” ha fatto scalpore negli ultimi giorni. Gabriel Garko aveva accettato di avere la “copertura” di una finta fidanzata per continuare a recitare la parte del sex symbol che tanto piaceva alle sue fan etero di ogni età e questo, oggi, sembra completamente inaccettabile.

Mentre molti hanno manifestato tutta la propria solidarietà nei confronti di Gabriel Garko, augurandogli di riuscire finalmente a vivere liberamente e autenticamente la propria sessualità, qualcuno ha deciso che fosse il caso di scherzare sulla vicenda e di farne una sorta di “macchietta” pubblicitaria.

A fare questa scelta piuttosto discutibile è stato Luigi Mario Favoloso, il quale non troppo tempo fa aveva attraversato un nuovo, ennesimo momento di crisi con Elena Morali.

A quanto pare ancora una volta al centro delle problematiche della coppia c’era la poliamorosità di Elena, che già in passato non è stata in grado di far accettare ai suoi compagni il suo desiderio di avere più uomini contemporaneamente.

Stando a quanto aveva rivelato Elena con una chiacchieratissima dichiarazione, esattamente come Scintilla anche Luigi non era riuscito a mettersi il cuore in pace per il fatto che Elena volesse vivere in una coppia aperta e, per questo, i due erano tornati ad allontanarsi.

Pare però che l’amore abbia trionfato di nuovo e, nel giro di pochissimo tempo i due abbiano risolto i loro problemi. Dal momento che la Morali aveva dato la sua versione dei fatti, anche Favoloso ha deciso di far presente pubblicamente ai propri follower che lui ed Elena si erano rappacificati. Per farlo Luigi ha scelto di pubblicare una storia che lo vede seduto sul sedile posteriore di un auto accanto ad Elena.

“La nostra storia è ripresa, e dato che molti di voi dicono che si tratta di una storia finta, penso sia giusto dire la verità. La verità è che anche la nostra storia è finta perché io volevo essere un sex symbol e avevo bisogno di una persona che mi aiutasse a mascherare” ha detto Favoloso ridacchiando e facendo un chiaro riferimento alla storia di Garko.

I due sono anche stati ospiti di Pomeriggio 5 e Barbara non si è fatta scappare l’occasione per chiedere alla madre di Luigi (ribattezzata “Favolosa”) come avesse accolto la notizia che il figlio fosse tornato per l’ennesima volta insieme ad Elena. Come c’era da aspettarsi la madre di Luigi non è stata affatto entusiasta per la notizia.

La signora Loredana Fiorentino in passato aveva criticato aspramente tutte le scelte sentimentali del figlio, affermando addirittura che quest’ultimo dovesse farsi curare per le donne che sceglieva.

Il figlio ha ribattuto facendo sapere a tutta Italia in diretta televisiva di aver bloccato sua madre sui social, così la Fiorentino non ha più modo di essere informata in diretta sulle “avventure” del figlio.

Coloro che si sono commossi nell’assistere al sofferto coming out di Garko ci stanno certamente chiedendo se Luigi Favoloso avesse proprio tutta questa necessità di fare riferimento a una storia così difficile per ironizzare sulla sua strana storia con Elena Morali.

Comunque, Favoloso non è il primo. Subito dopo la lettera di Gabriel durante il Grande Fratello anche Tommaso Zorzi ha preso in giro Adua e Garko facendo una caricatura della scena.