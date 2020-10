Gabriel Garko, prima intervista a Verissimo dopo il coming out: “Ho vissuto momenti difficili, ho avuto pensieri brutti. Oggi sono felice”.

Lunga ed intensa intervista di Gabriel Garko ai microfoni di Verissimo. Nella puntata in onda sabato 3 ottobre, l’attore racconta tutta la verità sul coming out svelando di aver avuto una relazione durata ben undici anni e di non aver mai svelato la propria identità sessuale perchè incastrato in un personaggio. L’attore racconta di non essersi mai nascosto con la sua famiglia e di aver vissuto anche momenti molto difficili. Dopo una lunga carriera, ricca di successi, tre anni fa, lontano dal set, Garko ha capito di voler riprendere in mano la propria vita ed oggi è finalmente felice.

Gabriel Garko: “La prima storia con un ragazzo che si chiama Riccardo, è durata 11 anni”

Gabriel Garko si è messo a nudo e, ai microfoni di Verissimo, ha raccontato tutta la sua storia. Sereno e felice delle proprie scelte, l’attore racconta i dettagli della sua prima storia d’amore.

“Ho avuto la mia prima vera storia d’amore con un ragazzo di nome Riccardo. Sono stato con lui undici anni. Quattordici anni fa ho rotto gli schemi e mi sono preso una casa lontano da tutti. Io e Riccardo vivevamo insieme, ma era una situazione falsata. Quando venivano a cena gli amici, poi lui alla fine della serata faceva finta di andare via per poi tornare. Quando uscivamo o andavamo in vacanza eravamo sempre in gruppo”.

L’argomento si sposta immediatamente sulla decisione di fare coming out al Grande Fratello Vip 2020 durante un toccante incontro con Adua Del Vesco.

“Sono stato talmente tanto sul set che alla fine mi sono messo addosso un personaggio. Se hai un certo orientamento sessuale non puoi fare questo mestiere, il sistema te lo impone e quindi devi far finta di averne un altro. All’inizio l’ho preso come un gioco, poi giocando mi sono trovato dentro una macchina che mi ha incastrato e il gioco non è poi più stato così divertente. Ma oggi mi sono tolto la maschera, anzi lo scafandro. Finalmente da tre anni e mezzo a questa parte, stando lontano dal set, ho avuto la possibilità di stare dentro la mia pelle. Ho capito che non stavo più bene e quindi ho avuto bisogno di uscirne. Ho visto Adua in difficoltà e mi dava fastidio dovesse continuare a tenere in piedi una recita per proteggermi”.

La famiglia di Garko ha sempre saputo la verità. L’attore, inoltre, racconta di aver sempre vissuto con naturalezza la propria sessualità. Entrando nel mondo dello spettacolo, però, “avevo la convinzione che se avessi dichiarato il mio orientamento non avrei più lavorato. Inoltre, avevo paura che il pubblico potesse sentirsi preso in giro, ma il primo ad essersi preso in giro sono stato io”.

Infine, non nasconde di aver vissuto momenti brutti nel corso degli anni: “Ho vissuto momenti molto difficili, in cui ho avuto pensieri brutti, ma oggi sono felice di quello che sono e forse non lo sarei stato se non avessi passato quello che ho passato. Adesso la gente potrà conoscermi per quello che sono veramente”.