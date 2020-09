Tommaso Zorzi, dopo la diretta del Grande Fratello Vip, ha preso in giro Gabriel Garko e il suo coming out.

Una puntata ricca di emozioni quella di ieri al Grande Fratello Vip. Emozioni che purtroppo non sembrano essere state comprese a pieno da tutti i concorrenti di Alfonso Signorini, che subito dopo la diretta si sono lasciati andare a numerose parodie, di pessimo gusto, sul coming out di Gabriel Garko.

L’attore ha scelto di raccontarsi al pubblico attraverso una lettera ad Adua Del Vesco, dopo anni in cui è stato costretto a non poter svelare la propria identità. Questo momento, come anticipato, non è stato percepito in tutta la sua importanza nella casa più spiata d’Italia. In particolar modo da Tommaso Zorzi che non solo ha preso in giro l’attore, lasciandosi andare ad un’imitazione di Barbara d’Urso, ma lo ha perfino ridicolizzato sulle stesse tematiche o battute con cui lui stesso si batteva fino a qualche giorno fa.

“Buonasera, siamo qui ad una nuova puntata di Live Non è la d’Urso” ha esordito il concorrente. “Questa sera nell’ascensore di Live, Adua Del Vesco e Garko” ha aggiunto Tommaso. “Ma chi dei due indosserà la gonna?“ ha chiesto in maniera retorica, scatenando un certo riso negli altri concorrenti.

Tommaso Zorzi ha preso in giro Gabriel Garko dopo il suo coming out, quando fino a qualche giorno prima si batteva contro Franceska Pepe che le aveva chiesto se il tanga trovato in bagno fosse il suo.

GF Vip: Tommaso Zorzi stroncato dal web dopo la presa in giro a Gabriel Garko

Il tanga a lui no, la gonna a Garko sì. Vabè… #GFVIP pic.twitter.com/EZLf8hOQ7U — VIPERISSIMA trαsh (@Viperissima_) September 25, 2020

Il pubblico del web ovviamente ha stroncato l’imitazione di Barbara d’Urso fatta da Tommaso Zorzi al GF Vip, ma non perché abbia “osato” toccare una delle conduttrici di punta di Mediaset, ma perché appare piuttosto bizzarro, che lui si sia così offeso quando Franceska Pepe gli ha chiesto se un indumento femminile fosse il suo, facendola passare quasi per una persona omofoba, e poi è lui stesso a ripetere quel meccanismo con altre persone, che tra l’altro hanno trovato il coraggio di fare coming out a 48 anni dopo che sono stati costretti a stare in silenzio.

Il web ha stroncato l’influencer, che ieri ha nuovamente discusso con Francesca, che con troppa leggerezza si è lasciato andare ad una battuta di pessimo gusto, quando è stato lui il primo a schierarsi contro questo tipo di prese in giro di bassa lega.

Certo, per amore della verità, bisogna anche riportare che alcuni fan di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip lo hanno difeso, ribadendo che si trattava soltanto di un momento goliardico e niente di più, ma sorge spontanea una domanda: si può scherzare e ironizzare soltanto quando la battuta non riguarda la nostra persona, visto che sulle altre sembra essere consentito?

Tommaso, però, non è stato di certo l’unico a prendere in giro Gabriel Garko dopo il coming out, anche altri suoi compagni di viaggio hanno imitato quel momento lasciandosi andare a scivoloni di pessimo gusto.