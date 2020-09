E’ guerra tra Francesca Pepe e Tommaso Zorzi. Lei sbotta: “Sei cattivo”

Francesca Pepe e Tommaso Zorzi hanno nuovamente discusso al Grande Fratello Vip. Durante lo scontro è intervenuta anche Antonella Elia.

Continua la guerra tra Francesca Pepe e Tommaso Zorzi. I due, fin dall’ingresso di lei, avvenuto in un secondo momento rispetto all’influencer che è entrato durate il primo giorno della messa in onda del programma, nella casa più spiata d’Italia, non sono riusciti ad andare mai d’accordo. Entrambi se ne sono detti di tutti i colori, anche se Zorzi ha attirato su di sé numerose simpatie nella casa. Simpatie che in maniera inevitabile si sono schierate a suo favore ma contro la modella, che non può di certo vantare di aver vinto il titolo di Miss simpatia all’interno della casa più spiata d’Italia.

Questa sera Alfonso Signorini, dopo aver segnato il colpaccio con il coming out in diretta di Gabriel Garko, non poteva non affrontare l’argomento e ha mostrato ai suoi amati vipponi il meglio del peggio delle liti tra i due concorrenti che ancora durante la diretta se ne sono detti di tutti i colori.

Francesca Pepe e Tommaso Zorzi hanno litigato al Grande Fratello Vip durante la diretta, ma nello scontro è anche intervenuta Antonella Elia che non le ha di certo mandate a dire.

Antonella Elia difende Francesca Pepe al GF Vip: “Voi fate branco”

Francesca Pepe ha accusato Tommaso Zorzi al GF Vip di essere una persona cattiva e di avere dei problemi nel confrontarsi con il prossimo, in quanto fin dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia non ha fatto altro che trattarla con una certa supponenza, comportandosi con lei come se fosse una persona stupida.

D’altro canto Tommaso ha rivelato che da parte sua è stata lei, fin dal suo ingresso, a non essersi posta nel migliore dei modi e convinta che ogni volta che lui, che ha attaccato Lorella Cuccarini nelle scorse ore, le abbia fatto delle domande per conoscerla meglio ci fosse una sorta di malizia e cattiveria, cosa che non sembrerebbe esserci.

Antonella Elia al Grande Fratello Vip ha deciso però di intervenire, facendo notare che in realtà tutti i concorrenti stanno facendo branco contro Franceska Pepe, in quanto non fanno altro che attaccarla per qualsiasi cosa faccia. Anche se si limita ad utilizzare due uova in più per preparare la cena.

“Voi fate branco contro di lei e tu sembri una zitella nel modo in cui ti comporti” ha tuonato l’opinionista di Alfonso Signorini. “Ma io lo sono” ha replicato lui. “Si, ma in senso negativo. Vi state comportando male nei suoi confronti” ha subito ribattuto Antonella. “Io in fondo la capisco, alla fine io e lei siamo molto simili” ha aggiunto. “Forse è questo il motivo per cui in fondo mi sta simpatica” ha concluso.

Franceska Pepe e Tommaso Zorzi, tra l’altro Lorella Cuccarini gli ha lanciato un appello sul web, ancora una volta non sembrano aver trovato un punto di incontro nella casa e lui è rimasto piuttosto stupito che lei abbia riscosso un certo successo da parte del pubblico, che hanno deciso di salvarla durante la fase delle nomination. Alfonso Signorini ha preferito concludere il tutto in maniera piuttosto ironica, affermando che alla fine di quest’avventura sicuramente i due miglioreranno il loro rapporto e finiranno per innamorarsi l’uno dell’altro. Siamo proprio sicuri che il Grande Fratello Vip riuscirà a compiere questo incredibile miracolo tra loro? Staremo a vedere, visto che questa quinta edizione è all’insegna dei colpi di scena.