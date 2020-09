Adua Del Vesco abbraccia Gabriel Garko: la Gregoraci la rimprovera

Adua Del Vesco ha abbracciato Gabriel Garko al Grande Fratello Vip. Elisabetta Gregoraci non ha apprezzato il gesto e l’ha rimproverata.

Adua Del Vesco non ha avuto di certo una puntata facile, ma è stata una giornata davvero ricca di emozioni per lei. L’attrice ha iniziato la puntata incontrando il suo fidanzato Giuliano, per poi proseguire con un altro incontro davvero importante: quello con Gabriel Garko.

L’attore, che le ha regalato un rosario durante il loro incontro, ha fatto coming out all’età di 48 anni, portando sul piccolo schermo degli italiani uno dei momenti più toccanti di sempre. Adua, che da anni conosce l’attore, dopo aver ascoltato la sua confessione al pubblico, ha scelto di abbandonarsi in un tenero abbraccio, dando poca importanza alle regole impostate dagli organi competenti per evitare il contagio da coronavirus.

Il gesto di Adua, che bisogna precisare non è stato fatto all’insegna dell’irresponsabilità perché tutti gli ospiti della casa vengono prima sottoposti al tampone, non è stato apprezzato da Elisabetta Gregoraci, con cui condivide il letto, che l’ha prontamente rimproverata.

Elisabetta Gregoraci ha rimproverato Adua Del Vesco per aver abbracciato Gabriel Garko, ma all’attrice non è importato più di tanto.

Elisabetta Gregoraci bacchetta Adua Del Vesco al GF Vip: Signorini interviene

Elisabetta Gregoraci non ha apprezzato il gesto di Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip e, con un pizzico di ironia, l’ha avvisata che questa sera non avrebbe di certo dormito al suo fianco visto che ha abbracciato Gabriel Garko, ospite della casa.

“Ma hai abbracciato Gabriel che veniva da fuori?” ha chiesto l’ex di Briatore. “Io non dormo più con te questa sera” ha aggiunto. “Va beh, stasera dormo sul divano nel caso” ha replicato Adua, che è stata la destinataria di uno strano gesto del suo fidanzato.

“C’è Elisabetta che ha paura di contrarre il virus perché Adua non ha rispettato le distanze” ha osservato Alfonso Signorini al GF Vip con il sorriso sulle labbra. “Ci terrei però a sottolineare che tutti gli ospiti e i concorrenti prima di entrare in contatto tra di loro o con la produzione sono stati sottoposti a tutti gli esami del caso per verificare la loro idoneità per entrare o meno nella casa più spiata d’Italia.

Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip questa sera sceglierà realmente di non dormire al fianco di Adua Del Vesco perché ha scelto di abbracciare Gabriel Garko dopo che quest’ultimo ha fatto coming out in diretta? Molto probabilmente, la conduttrice, qualora sceglierà di “abbandonare” realmente Adua, potrà sempre contare sulla compagnia di Pierpaolo Petrelli che non sembra essere affatto dispiaciuto dalla sua presenza? L’ex velino moro, infatti, è apparso più interessato che mai a voler approfondire la sua conoscenza, ma lei si lascerà andare o resterà nella sua posizione? Staremo a vedere cosa succederà nella casa più spiata d’Italia.