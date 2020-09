Gabriel Garko: perchè ha donato un rosario ad Adua Del Vesco

Gabriel Garko dona un rosario ad Adua Del Vesco durante il commovente incontro nella casa del Grande Fratello Vip: ecco perchè.

Nel giardino della casa del Grande Fratello Vip 2020, Gabriel Garko e Adua Del Vesco hanno pianto, si sono emozionati e si sono parlati con gli occhi raccontandosi tutto quello che, finora, avevano portato nel cuore. Garko e Adua, dopo aver percorso insieme un pezzo della loro vita insieme, si sono ritrovati nella casa di Cinecittà dove hanno regalato un momento molto toccante al termine del quale Garko ha anche donato un rosario ad Adua.

Gabriel Garko e il rosario ad Adua Del Vesco: ecco perchè

Prima di andare via dalla casa del Grande Fratello Vip 2020, Gabriel ha abbracciato Adua Del Vesco e le ha donato un rosario che l’attrice ha stretto tra le mani e che ha mostrato poi a Massimiliano Morra che, dopo averlo baciato l’ha restituito ad Adua. Perchè Garko ha donato un rosario ad Adua? Garko potrebbe averglielo donato come simbolo di pretezione per quello che ha passato. Adua, infatti, ha ringraziato Garko per essersi accorto per primo che stava male anche se, in quel periodo, aveva rifiutato l’aiuto di Gabriel.

La Del Vasco, inoltre, ha raccontato di avere una fede profonda e di studiare teologia all’università. In un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Fatto Quotidiano prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2020, Adua ha parlato del suo percorso di avvicinamento alla fede, iniziato in un momento molto difficile per lei.

“Una settimana dopo la morte di Teodosio Losito (lo sceneggiatore e produttore de Il bello delle donne, ndr), stravolta e in piena anoressia, ho fatto un viaggio a Lourdes: lì è scattato qualcosa, mi sono avvicinata alla fede ed è cominciato un percorso inaspettato. Sto studiando teologia all’università. La fede mi è stata di grande aiuto e ho deciso di approfondire questi temi. Sono al secondo anno e posso dire che è una delle cose più sagge che abbia fatto finora”.

Il rosario, dunque, che Garko ha regalato ad Adua Del Vesco, è un dono prezioso che l’attrice terrà sempre con sè.