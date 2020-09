GF Vip, Adua Del Vesco incontra il fidanzato: lo strano gesto di lui

Adua Del Vesco al GF Vip ha incontrato il suo fidanzato, ma lo strano gesto di lui ha insospettito il web.

Una puntata ricca di emozioni e colpi di scena per Adua Del Vesco al GF Vip. La concorrente, ad inizio puntata, ha avuto modo di poter incontrare il suo fidanzato Giuliano. Quest’ultimo, oltre a farle una vera e propria dichiarazione d’amore, in cui ha rivelato in diretta che lei è la donna della sua vita, sembrerebbe aver fatto uno strano gesto prima di abbandonare la casa più spiata d’Italia. Quale?

Il ragazzo, prima di sparire tra le foglie del giardino e prima che Gabriel Garko facesse coming out, ha pronunciato una strana frase in tedesco. Frase che secondo gli utenti della rete sarebbe un chiaro riferimento al Lucifero di cui lei ha parlato durante il corso del suo chiarimento con l’ex fidanzato Massimiliano Morra. Che cosa avrebbe detto?

Gli utenti della rete sono convinti che lui le abbia detto “Non parlare”, facendo riferimento al vaso di Pandora che lei e Massimiliano hanno aperto all’interno del reality show di successo di canale 5.

Adua Del Vesco ha ricevuto un segnale dal suo fidanzato al GF Vip? Gli utenti della rete sono convinti di sì, ma c’è chi ritiene di aver capito un’altra frase che nulla a che fare con Lucifero e le tenebre che hanno fatto del male all’attrice.

Scoppia la polemica sul web: il fidanzato ha avvertito Adua Del Vesco al GF Vip?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@adua.del.vesco) in data: 25 Set 2020 alle ore 2:26 PDT

Come anticipato, alcuni utenti della rete ritengono che Giuliano, il fidanzato di Adua Del Vesco, le abbia semplicemente detto “Ich liebe dich” che, per chi non conosce la lingua tedesca, può essere tradotto semplicemente con un “ti amo”.

Il web, manco a dirlo, si è subito diviso in due parti: c’è chi ritiene che il fidanzato della concorrente di Alfonso Signorini, che ha ricevuto un rosario in dono da Gabriel Garko, sia stata messa in guardia da lui, avvertendola di non parlare più perché nel mondo reale si è creato un vero e proprio putiferio intorno a quello che lei e Massimiliano Morra hanno rivelato nella casa. A sostegno anche di chi ritiene che perfino Garko le abbia fatto uno strano gesto con le mani, invitandola a smetterla di parlare, mentre c’è chi è convinto che queste siano soltanto strane fantasie del pubblico e che Giuliano si sia semplicemente limitato a dire alla sua compagna che la ama.

In alto, nell’articolo, potete trovare l’intero video dell’incontro Adua Del Vesco e il suo fidanzato al GF Vip e trarre le vostre conclusioni del caso.