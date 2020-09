Tommaso Zorzi ha stroncato Lorella Cuccarini al Grande Fratello Vip, asserendo che farebbe più bella figura a stare zitta.

Tommaso Zorzi durante il corso di questa permanenza nella casa più spiata d’Italia, ha dimostrato al pubblico che non ha di certo peli sulla lingua. Il concorrente di punta del Grande Fratello Vip, nelle scorse ore, non le ha di certo mandato a dire ad uno dei volti più famosi del piccolo schermo. Di chi stiamo parlando? Di Lorella Cuccarini!

L’influencer non si è di certo risparmiato nei confronti della showgirl, affermando di non aver particolarmente apprezzato che si sia espressa contro i diritti della popolazione LGBT+, quando deve buona parte del suo successo proprio alle persone omosessuali, che l’hanno sempre sostenuta durante il corso della sua carriera.

“Ultimamente una persona che non tollero proprio è la Cuccarini” ha esordito l’influencer. “Mi sta proprio sulle pall*” ha aggiunto. “Lei si è espressa contro i diritti LGBT+ in svariate occasioni” ha proseguito Zorzi, che ha dato vita insieme ai suoi compagni di viaggio all’uovagate contro Franceska Pepe. “Cioè, andiamo. Hai mai visto una persona etero che balla ‘La notte vola’ da quando ha inciso quella canzone?” ha concluso e a dargli manforte ci ha pensato Francesco Oppini, che ha ammesso di non provare particolare simpatia verso la conduttrice.

Tommaso Zorzi ha stroncato Lorella Cuccarini al Grande Fratello Vip per non aver sostenuto la comunità LGBT+, ma a difenderla ci ha pensato Stefania Orlando, che ha provato a mostrare all’influencer un’ottica diversa del suo pensiero.

Stefania Orlando difende la Cuccarini al GF Vip, ma Tommaso Zorzi non ci sta

Tommaso Zorzi spara a zero contro Lorella Cuccarini. #GFVIP pic.twitter.com/EWAlVsAvSm — LALLERO (@see_lallero) September 24, 2020

Stefania Orlando, come anticipato, ha provato a difendere la sua collega dalle critiche mosse da Tommaso Zorzi al GF Vip, affermando che lei è contraria ai matrimoni e alle adozioni delle coppie omosessuali soltanto perché lo percepisce come un qualcosa di strettamente religioso.

“Lei ha specificato che è contraria al matrimonio e alle adozioni perché le intende come una cosa strettamente religiosa” ha precisato la conduttrice. “Lorella potrebbe anche risponderti, tra l’altro, che non ha chiesto lei di diventare un’icona del mondo LGBT e di cantare la sua canzone” ha aggiunto.

Tommaso, che ha pesantemente discusso con Francesca Pepe, non è rimasto assolutamente convinto della giustificazione data dalla sua compagna di viaggio e ha prontamente ribadito che Lorella Cuccarini avrebbe fatto più bella figura a stare zitta.

“Si, ma a quel punto eviti di parlare dell’argomento” ha replicato l’influencer. “Andiamo, siamo nel 2020 e non puoi rompere le scatole su queste cose” ha spiegato. “Heather Parisi l’avrà asfaltata qualcosa come 500 volte e lei mi sembra decisamente un po’ più intelligente di lei” ha aggiunto. “A me infastidisce questa gente che deve aprire bocca per diffondere odio“ ha concluso. “Quindi piuttosto stai zitta che fai più bella figura“ ha aggiunto.

Le parole di Tommaso Zorzi contro Lorella Cuccarini al GF Vip hanno trovato un certo consenso nel popolo della rete, che non ha mai apprezzato certe dichiarazioni rilasciate dalla conduttrice in merito alla popolazione LGBT che, come più volte ribadito dall’influencer, ha sempre mostrato un certo supporto verso tutte le scelte professionali intraprese da lei.