Fedez infortunato: sfortunatissimo prima dell’uscita del nuovo singolo

Fedez si è infortunato durante una partita di basket e ha rovinato tutti i piani per il lancio del suo prossimo singolo: nemmeno Leone lo consola!

Fedez aveva annunciato l’uscita del suo nuovo singolo alla mezzanotte del 25 Settembre ed era pronto a lanciarsi nella promozione del lavoro, ma i suoi piani sono stati bruscamente sconvolti da un infortunio che lo terrà sul divano per un po’, mentre Chiara era a Roma per concedere diverse interviste e lavorare al lancio della nuova collazione e senza nemmeno il piccolo Leone a tenergli compagnia.

Ecco come ha fatto il rapper a finire in ospedale appena prima del lancio del nuovo singolo.

Fedez si è infortunato: niente Chiara, niente Leone e niente lavoro

Ci sono giorni in cui va tutto bene e giorni in cui sembra che tutto vada a rotoli all’improvviso. È quello che è successo a Fedez, che nelle scorse ore aveva partecipato all’iniziativa di uno sponsor e si era allenato con dei giocatori di basket professionisti per pubblicizzare alcuni prodotti.

Purtroppo, proprio nel mezzo della classica “partitella” dopo l’allenamento, Fedez ha preteso un po’ troppo da se stesso e ha letteralmente fatto un passo falso. Dopo essere atterrato male sul piede destro il cantante si è accasciato al suolo in preda a un dolore fortissimo e ha trascorso il resto della partita a bordo campo guardando gli altri giocare.

Purtroppo nel giro di pochissime ore la sua caviglia si è gonfiata, tanto da costringere il rapper ad andare all’ospedale per dei controlli. Dopo avergli fatto una radiografia i medici hanno potuto confermare che il piede non era rotto (infatti si vedeva chiaramente che le ossa erano integre) ma che ad essersi lesionato era stato il legamento del piede.

Tornato a casa con le stampelle e un tutore, Fedez ha fatto una serie di stories dal divano raccontando la sfortuna di essere immobilizzato a casa senza poter fare nulla e, per giunta, completamente da solo.

Al momento dell’incidente infatti Chiara si trovava a Roma per lavoro e Leone era troppo impegnato a correre per tutta la casa come ogni bambino della sua età per far compagnia a suo padre.

C’è da dire che quando Chiara è tornata le cose non sono andate poi benissimo: la Ferragni si è improvvisata infermiera e ha deciso di alleviare il gonfiore alla gamba del marito con del minestrone congelato, dato che in casa non c’era ghiaccio pronto.

Nel frattempo, la macchina discografica messa in moto da Fedez non si ferma e il nuovo singolo, per pubblicizzare il quale il rapper si è fatto tingere i capelli di azzurro e di rosa, sarà lanciato lo stesso. Come Fedez potrà lavorare alla promozione del disco? Con ogni probabilità riuscirà a farlo dal divano di casa: potere dei social.

Fortunatamente infatti, quando ancora il suo piede aveva tutti i legamenti al proprio posto, Fedez aveva anche realizzato un video promozionale per il quale aveva girato a Milano durante la notte su un monopattino elettrico.