Fedez: capelli arcobaleno, smalto e pannolini? La nuova mascolinità

Fedez ha sfoggiato su Instagram un nuovo hair look e nuove decorazioni per le unghie mentre, nel frattempo, dimostrava quanto è bravo a cambiare pannolini.

Criticato per la sua vita super esposta attraverso i media, per la sua scelta di pubblicare continuamente foto del figlio e a volte anche per la gestione dell’amicizia con Fabio Rovazzi e J-Ax, Fedez ha deciso di dimostrare invece che le nuove generazioni di uomini non hanno bisogno di schemi e non hanno bisogno di consigli per essere uomini realizzati e ottimi padri.

La nuova mascolinità secondo Fedez passa (anche) dai capelli arcobaleno

Si era fatto i capelli biondo platino perché “tutti i Ferragni sono biondi” e lui non voleva essere escluso dalla “bionditudine” di sua moglie e di suo figlio. Poi ha cominciato a decorarsi le unghie con smalti fluo, adesivi e piccoli disegni tribali, alla fine è giunta la svolta definitiva: i capelli biondi sono scomparsi e al loro posto è arrivato un vero e proprio arcobaleno sui toni del rosa.

Questo nuovo e soprattutto drastico cambio di look è dovuto all’uscita imminente di un nuovo singolo intitolato Bella Storia e che ha come immagine di copertina una grafica con gli stessi colori che Fedez ha scelto per i capelli.

Anche se si tratta soltanto dell’ennesima trovata pubblicitaria, però, Fedez sembra essere riuscito nell’intendo di svincolare la figura paterna e dell’imprenditore di successo da quella di maschio tradizionale vestito in doppiopetto.

A dimostrare la sua immensa partecipazione alla vita di famiglia arrivano sui social, giorno dopo giorno, le numerosissime foto e storie che lo ritraggono intento a giocare con Leone e a occuparsi di lui in moltissime attività differenti.

E giusto per sottolineare che la sua idea di paternità è assolutamente a 360°, Fedez ha dimostrato di saper anche cambiare un pannolino con gli occhi bendati: lo ha fatto partecipando a un video con Willwoosh, che lo ha sfidato nella singolare impresa.

Sempre nella chiacchierata insieme a Willwoosh Fedez ha spiegato che sarebbe assolutamente felice di aver un secondo figlio, anche se le voci sulla gravidanza di Chiara che si sono rincorse più volte negli ultimi mesi sono sempre state categoricamente smentite. Da parte sua Federico vorrebbe una femminuccia, dal momento che con Leone ha sperimentato che i maschietti sono più attaccati alla mamma e ai papà riservano solo rispostacce, come quelle che sono arrivate sul nuovo colore di capelli.

Nel panorama musicale che si stanno impegnando a cambiare l’idea stereotipata di padre c’è da segnalare anche Boss Doms, il produttore e chitarrista di Achille Lauro che in passato è stato oggetto di critiche per essere un “padre che si trucca”.

Dopo aver descritto il suo frenetico inizio di giornata tra pappe e pannolini, alle prese con la necessità della bambina, anche Doms ha superato a pieni voti l’esame per i padri del nuovo millennio.