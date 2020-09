Scoppia lo uova-gate nella casa del Grande Fratello Vip 2020: le uova acquistate sono scomparse, Francesca si sente accusata e scoppia.

Dove sono finite le uova acquistate con l’ultima budget settimanale? E’ questa la domanda che i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 si sono posti in piena notte quando Dayane Mello, intenta a preparare una torta per il mattino successivo, insieme a Denis Dosio, abituato a mangiare uova a colazione, si è accorta della mancanza di uova.

Per capire che fine abbiano fatto, Dayane e Denis hanno raggiunto gli altri compagni in camera da letto chiedendo se e quante uova avessero utilizzate. La domanda, però, ha fatto infuriare Francesca Pepe che, sentendosi un’imputata, si è difesa rispondendo con un tono polemico agli altri concorrenti.

Grande Fratello Vip 2020, il processo per la scomparsa delle uova. Francesca Pepe: “Siamo in tribunale?”

Dayane Mello e Denis Dosio, in camera da letto, hanno chiesto a Tommaso Zorzi quante uova aveva utilizzato per preparare la frittata. “12”, ha risposto Zorzi. Quando la stessa domanda è stata fatta a Francesca, quest’ultima si è sentita accusata e ha risposto per le rime.

“Ma non lo so, sono qui da quattro giorni, non so neanche dove sono le cose!”, è stata la risposta di Francesca. Nella conversazione si sono intromessi anche Tommaso Zorzi e Stefania Orlando che hanno cercato di farle capire che la domanda di Dayane non era affatto un’accusa.

Stanco di sentirsi sempre sott’accusa, Francesca ha sbottato: “Ve le compro io le uova quando usciamo”. “Perchè devi rispondere sempre così male” le dice Tommaso, “non c’entra niente con te” le ribadisce Dayane.

Myriam Catania ha provato a tranquillizzarla e a farle capire che il suo atteggiamento aggressivo scatena tensione in casa e che dovrebbe reagire con più ironia. “Non c’è nessun attacco ma se continui a fare muro ogni giorno sarà così”, le dice l’attrice.

Francesca, però, ammette di sentirsi sotto pressione e di vedersi come un’imputata in un processo. Nonostante la discussione in piena notte, lo uova-gate non è ancora stato risolto. Alfonso Signorini svelerà il mistero durante la puntata del Grande Fratello Vip 2020 del 25 settembre? Sicuramente a Francesca Pepe con cui si è schierato il popolo del web sarà dedicato spazio durante la nuova puntata del reality show.