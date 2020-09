Tutti contro Francesca Pepe nella casa del Grande Fratello Vip 2020: il popolo del web la difende. “Un clima che ti distrugge”.

Tutti contro Franceska Pepe nella casa del Grande Fratello Vip 2020 e il popolo del web si schiera in massa dalla parte della modella considerando ingiustificabili determinati atteggiamenti degli altri inquilini della casa di Cinecittà. Su Twitter, migliaia di utenti stanno difendendo Franceska che, in poche ore, ha avuto un durissimo scontro con Dayane Mello e ha discusso con Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Francesco Oppini. Tutto sarebbe nato dal cibo. Franceska si è prima scontrata con la Orlando e Oppini per un suo desiderio culinario e, successivamente, con Dayane Mello mentre si occupava della preparazione della cena.

Franceska Pepe isolata dal gruppo nella casa del Grande Fratello Vip? Il web: “Un clima che a scuola ti distrugge”

Gli utenti di Twitter condannano in massa i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 che si sarebbero schierati in massa contro Franceska Pepe. La modella, in poche ore, è stata la protagonista di diverse discussioni. Tutto è partito quando, di fronte alla decisione di preparare per pranzo una frittata di patate, ha chiesto di poter fare le patate al forno non gradendo la frittata.

“A me non mi piacciono le patate così, facciamole al forno”, è stata la frase detta da Franceska che non è piaciuta alla Orlando. “Tu ti sei fatta sempre da mangiare a parte e oggi ci dici cosa dobbiamo fare noi? Prima sai cosa mi ha detto? Spero che ci sia qualcos’altro oltre alla frittata. Non stai al ristorante, neanche mio marito si rivolge così a me”, ha risposto Stefania.



Successivamente, Franceso Oppini ha provato ad affrontare la questione con la Pepe. “Tu vuoi le patate al forno e tutta la Casa si deve adeguare?“, ha chiesto il figlio di Alba Parietti. “Non posso dire la mia?Io non ho mai fatto problemi sul cibo? Litigare per questa cosa è assurdo. Volevo avere solo il piacere di fare qualcosa per voi, ho chiesto di dirmi cosa volevate mangiare“, replica Franceska.

“Il fatto è che tutti vediamo che non riesci ad adeguarti ad una situazione tipo questa”, le fa notare Oppini.

Poi è stata è arrivata la discussione con Dayane Mello. Mentre preparava la cena, Franceska è stata raggiunta da Dayane che, vedendo il modo in cui stava pulendo le carote, si è offerta di aiutarla. “Posso insegnarti? Perchè così non le pulisci ma ne butti gran parte”, ha detto la modella brasiliana. Franceska, però, non ha gradito e ha prontamente risposto: “Ma lasciami fare, non è la prima volta”. Dayane, però, ha replicato ancora: “Era un consiglio, cucino da quando sono piccola, così è uno spreco”.

Di fronte alla reazione della Mello, Franceska sbotta: “Ma io non voglio aiuto e non mi piace lavorare nello sporco. Sono abituata che quando uno usa degli strumenti poi li ripulisce, altrimenti diventa difficile cucinare”. Stefania Orlando cerca di mediare, ma con scarsi risultati.

Quanto avvenuto ha portato il nome Franceska tra le tendenze di Twitter con gli utenti che si sono schierati in massa dalla sua parte non tollerando l’atteggiamento degli altri inquilini.

Vi auguro di non aver vissuto quello che sta vivendo Franceska, con sorrisini, occhiatacce, brutte parole ecc. Questi sono i clima che a scuola ti ditruggono la vita #GFVIP — NaeG (@Naesac) September 23, 2020

Franceska si sente costantemente presa in giro dalla massa e reagisce a sua volta prendendo in giro. Non mi sembra affatto difficile da capire. Ormai l’hanno presa di mira rigirandole ogni frase. Facile quando si è in maggioranza. #GFVIP — Kate’s wasted life (@hewasalibertine) September 23, 2020

Chissà come mai lei è sulla difensiva. Viene criticata e le chiedono giusto per metterla in imbarazzo. Perchè non chiedete alla Gregoraci quanto ha fatto nella sua carriera o a qualunque fallito lì dentro? Zorzi non ha un pelo in più di Franceska. #GFVIP — franziskooo (@franziskooo) September 23, 2020

Franceska è particolare, ma stiamo assistendo a del vero e proprio #bullismo verso una donna. Ci sono altri modi. Vergogna #zorzi e #oppini Altro che la caduta di #leali — Alessio Virgili (@VirgiliAlessio) September 23, 2020

Franceska forever, ma mandali a fanculo come fa la contessa, tutta la mandria contro lei, ti porterò in finale #GFVIP — Fabio Gargiulo (@fabiogargiulo01) September 23, 2020

C’è, tuttavia, chi non la giustifica e considera gli atteggiamenti di Franceska Pepe altrettanto ingiustificabili.

Perciò la Franceska che fa notare alla brasiliana dayane che lei è italiana e dunque cucina pulito è accettabile ? Il razzismo è anche questo, fatto di parole insidiose, micro aggressioni. #franceskaconlakappa razzismo #gfvip — justsomeonelurking (@Ttue13) September 23, 2020

Io farei un applauso a Tommaso e a tutti i ragazzi che provano a relazionarsi con Franceska e tentano di farle capire dove sta sbagliando perché sono davvero dei santi nonostante si trovino un muro davanti…questa è proprio tonta e non ce la fa a farcela🤦‍♀️ #GFVIP pic.twitter.com/2OLx6CGQS9 — Erika Di Biasi (@BiasiErika) September 23, 2020

scusate ma franceska è veramente maleducata — $$$ (@brokesmjle) September 23, 2020

L’argomento sarà oggetto di discussione durante la puntata del Grande Fratello Vip 2020 di venerdì 25 settembre?