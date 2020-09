Belen Rodriguez infiamma il web pubblicando una foto in cui indossa un body total black super sgambato sfoggiando gambe spettacolari.

Body total black, camicia bianca e capelli al vento per Belen Rodriguez nell’ultima foto pubblicata su Instagram e che ha mandato letteralmente in delirio il popolo del web. Bellissima e con un look che esalta il suo fascino e la sua sensualità, Belen incanta indossando un body che esalta le forme del suo fisico. A stupire tutti sono la gambe mozzafiato che s’intravedono nella foto e il decolletè, esaltata dal body aderente indossato dalla showgirl argentina.

Belen Rodriguez in topless su Instagram, web incantato

Reduce dalla festa per i suoi 36 anni, Belen Rodriguez incanta i suoi 9,7 milioni di followers mostrandosi sia in topless che senza slip su Instagram. Bellissima, con un fisico super in forma e un viso espressivo, la showgirl argentina non delude mai i suoi fans che sono sempre più numerosi. Foto dopo foto, i complimenti per Belen abbondano. C’è chi considera le sue foto super sensuali e chi nota come, negli anni, la bellezza della showgirl argentina sia diventata ancora più evidente.

“Meravigliosa“, scrive un utente. “36 anni di bellezza”, aggiunge un altro. “Sei bona in tutte le foto su istagram“, “Sei incantevole” scrivono altri utenti. C’è, poi, chi la considera ancora più bella quando si mostra totalmente al naturale. “Senza filtro, senza pose, senza viso “voglioso”, nelle foto non patinate sei una ragazza incantevole”, nota una fan.



L’affetto del pubblico nei confronti della showgirl argentina, dunque, cresce sempre di più. Dopo la fine del suo matrimonio, per la seconda volta, con Stefano De Martino, oggi pizzicato in compagnia della sua ex, i fan si sono stretti intorno alla showgirl argentina sostenendola e dimostrandole tutto il loro affetto con tantissimi messaggi.

Il modo del gossip, nel frattempo, è tornato ad occuparsi di Belen prepotentemente. Gli ultimi rumors la vorrebbero ancora accanto all’hair stylist Antonino Spinalbanese con cui si è spesso mostrata sui social. La Rodriguez, pur avendo pubblicato su Instagram diverse storie in cui era presente proprio il giovane hair stylist, non ha mai commentato il gossip. In attesa di sapere cosa accadrà in futuro, i fan si godono le foto della Rodriguez in tutto il suo splendore.