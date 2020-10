Fedez salva il cane di un ragazzo grazie a Twitter: tutta la storia

Ha visto il Twit disperato di un ragazzo che aveva cominciato il crowfunding su Twitter e non ci ha pensato due volte: Fedez ha versato tutta la somma necessaria a operare un cane.

Ancora una volta Fedez sale agli onori della cronaca per un gesto di beneficenza estremamente nobile. Dopo essersi impegnato insieme a sua moglie per trovare i soldi necessari a costruire l’ospedale in Fiera di Milano per fronteggiare la pandemia, Fedez ha continuato a dedicarsi alle cause benefiche.

Con ogni probabilità tutto è capitato per caso e il rapper deve essersi imbattuto come moltissimi altri utenti su un twit disperato di un ragazzo che stava cercando di raccogliere fondi per salvare il proprio cane.

Senza pensarci due volte Fedez ha messo mano al portafogli (virtuale) e ha pagato di tasca propria tutta la cifra. Ora bisogna soltanto incrociare le dita.

Fedez salva un cane su Twitter e dimostra che anche la beneficenza diventa digitale

Di lui hanno detto tutto: che è un rapper senza troppo talento, che ha rinunciato alla musica autentica per diventare un imprenditore e costruire un impero economico, che è un ragazzo lontano dal mondo reale perché vive nel suo attico dorato di Milano City Life.

Nonostante tutto però Fedez sta dimostrando nel corso di quest’anno di essere molto di più e, soprattutto, di essere perfettamente in grado di utilizzare la sua fortuna economica per aiutare le persone reali a far fronte a emergenze reali.

L’esigenza reale in cui si è imbattuto Fedez poche ore fa era la storia drammatica di un ragazzo che cercava di mettere insieme i soldi necessari a salvare il suo cane: 602 Euro per la precisione.

La somma, che di certo non è da capogiro, era però assolutamente fuori dalla portata della famiglia del ragazzo, che secondo quanto ha raccontato lui stesso, era pronta a vendere tutto pur di mettere insieme i soldi necessari a operare Leo, il cane che per pura coincidenza si chiama come il figlio del rapper.

“Fedez mi ha donato la somma per l’intervento. Io e papà stiamo praticamente piangendo, grazie Fede non smetterò mai di dirlo: sei una persona speciale. Se penso che i miei genitori erano con le lacrime agli occhi perché volevano vendersi i loro ricordi di valore …” ha scritto il ragazzo, facendo quindi diventare virale la generosità del rapper.

Purtroppo però l’intervento necessario a salvare il cane non era semplicissimo, a causa dell’età di Leo. “Leo ha due ernie bilaterali che gli stanno schiacciando la prostata e rischierebbe un blocco intestinale” ha spiegato il giovane. “Ha dieci anni e potrebbe seriamente rischiare. Subirà due interventi diversi tutti in una volta perché ora è in codice rosso e adesso dobbiamo solo sperare”.

Il ragazzo per cui Fedez ha fatto quel bel gesto ha deciso di rendere privato il proprio profilo Twitter per evitare che le immagini del suo cane fossero utilizzate da testate giornalistiche e altri profili, alcuni dei quali le hanno già ripubblicate senza nemmeno chiedere il permesso di farlo.

A essere rimaste visibili a tutti però sono due parole che dicono tutto: “Grazie Fede”.