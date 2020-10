Potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena al Grande Fratello Vip 2020: dopo l’eliminazione, Franceska Pepe è ancora isolata in albergo, rientrerà?

Clamoroso colpo di scena al Grande Fratello Vip 2020? Nella puntata di lunedì 5 ottobre, Franceska Pepe è stata eliminata perdendo la sfida al televoto con Andrea Zelletta, Tommaso Zorzi e Adua Del Vesco. Nella puntata di venerdì 9 ottobre, però, potrebbe esserci un clamoroso ribaltone in seguito all’apertura di un’indagine da parte del Codacons che ha deciso d’indagare sui tantissimi voti arrivati dalla Spagna a favore di Adua De Vesco.

Nelle ultime ore, su Twitter, è spuntato un retroscena sul destino di Franceska Pepe che, se confermato, cambierebbe radicalmente anche il futuro degli altri inquilini della Casa di Cinecittà. Franceska Pepe, infatti, sarebbe stata isolata in albergo in attesa di capire cosa accadrà in merito al risultato del televoto.

Franceska Pepe rientra al Grande Fratello Vip 2020? Spunta il clamoroso retroscena

Franceska è stata eliminata dal Grande Fratello Vip 2020 avendo ricevuto la percentuale più bassa di voti. La modella è stata battuta anche da Adua Del Vesco che, tuttavia, avrebbe ricevuto una percentuale non molto distante da quella delle Pepe. La Del Vesco avrebbe conquistato il 17,9% dei voti contro il 17,8% della Pepe. Una differenza minima che ha portato il Codacons anche a verificare la regolarità dei voti arrivati dalla Spagna per salvare Adua. Il regolamento del Grande Fratello, infatti, prevede che “il Servizio di Televoto è riservato esclusivamente ai soli clienti maggiorenni residenti sul territorio italiano”.

In seguito alle numerose segnalazioni degli utenti e alla presa di posizione del Codacons, nella puntata serale del Grande Fratello Vip 2020 in onda venerdì 9 ottobre, potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena riguardante proprio Franceska che, dopo aver sparato a zero tu tutti dopo la sua eliminazione, sarebbe stata isolata in albergo. La modella, dunque, rientrerà nella casa più famosa d’Italia?

ULTIMO AGGIORNAMENTO PER OGGI😅 #FranceskaPepe starebbe in isolamento e lontana dai social su accordo tra la produzione e il suo agente almeno fino a domani per capire come agire sul suo possibile rientro. #GFVIP pic.twitter.com/YY7dQ5NDqd — CinguettaTV (@CinguettaTV) October 7, 2020

I fans di Franceska, su Twitter, sono tutti schierati dalla sua parte e sperano davvero di rivederla nella casa.