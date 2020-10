Franceska Pepe, dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip 2020, si lascia andare ad un duro sfogo: “Gabbia di pazzi, io non lecco cu*i”.

Franceska Pepe è stata eliminata a sorpresa dal Grande Fratello Vip 2020. La modella, protagonista del reality sin dal suo primo giorno di permanenza, ha perso la sfida al televoto con Andrea Zelletta, Tommaso Zorzi e Adua Del Vesco. Un’eliminazione che nessuno si aspettava, ma che Franceska Pepe ha accettato non sopportando più la permanenza nella casa di Cinecittà dove ha vissuto momenti di tensione.

Franceska Pepe spara a zero sui concorrenti del Grande Fratello Vip 2020: “Una gabbia di matti”

Dopo essere stata la protagonista di accese discussioni all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020 come quella con Tommaso Zorzi, Franceska Pepe è tornata a respirare aria di libertà come afferma lei stessa in una serie di storie pubblicate su Instagram. Quello della modella è un vero sfogo contro gli altri concorrenti che non le avrebbero permesso di vivere al meglio la sua avventura.

“Evviva, sono libera. Finalmente! Non ce la facevo più a restare in quella gabbia di pazzi. Vi giuro, non potete capire che bella è la libertà, respirare aria fresca, in mezzo alla natura. Non potevo più stare lì dentro Era troppo frustrante per me. La falsità e la cattiveria delle persone non fanno per me. Io non riesco a fingere e a dire cazzate, a leccare i c**i, a mangiare la m*a solo per andare avanti. Scusate, ma io devo dire quello che penso. Non posso credere di essere finalmente libera, è la cosa più bella del mondo essere fuori da quella gabbia di pazzi. Grazie a tutti quello che mi hanno sostenuto, quelli che mi stanno scrivendo messaggi d’amore, grazie”.

Sull’eliminazione di Franceska Pepe, nel frattempo, è intervenuto il Codacons per verificare la regolarità del televoto dopo la valanga di voti che sarebbero arrivati dalla Spagna. Adua, infatti, avrebbe vinto la sfida solo per 800 voti e il Codacons avrebbe deciso di fare chiarezza.