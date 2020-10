Dayane Mello distrutta per la figlia: Stefano Sala smaschera il GF Vip

Dayane Mello ha pianto ininterrottamente per la mancata chiamata di sua figlia al GF Vip. Stefano Sala ha però smascherato la produzione.

Dayane Mello, durante la diretta di ieri sera del Grande Fratello Vip, ha chiesto ad Alfonso Signorini come mai è stata l’unica concorrente a non poter ricevere una telefonata dalla sua bambina, visto che a causa dell’aumento dei contagi la produzione ha scelto di mettere in contatto i genitori con i propri figli, ad eccezione che siano essi adulti.

Il conduttore, che poco prima ha sedato la lite tra la Marchesa d’Aragona e Patrizia De Blanck, le ha spiegato che non dipende soltanto da loro ma anche dalle persone che con il programma non hanno nulla a che fare, ovvero gli altri familiari del minore, facendo intendere che Stefano Sala, ex concorrente e padre della piccola, non abbia dato il consenso di mettere in contatto madre e figlia.

Dopo aver appreso tale notizia, Dayane Mello è scoppiata a piangere per sua figlia al GF Vip, pensando che il padre di lei abbia voluto in qualche modo vendicarsi dei loro vecchi rancori non mettendole in contatto in questo preciso momento storico. La realtà delle cose sembrerebbe essere un po’ diversa da quanto raccontato in diretta, in quanto Stefano Sala non avrebbe impedito alla piccola di mettersi in contatto con la madre.

Stefano Sala contro il GF Vip: la verità sulla telefonata con Dayane Mello

Stefano Sala, dopo che il web ha iniziato a scagliarsi contro di lui perché convinto che non abbia in alcun modo voluto che la figlia sentisse sua madre, ci ha tenuto a fare alcune precisazioni a riguardo. Rivelando che in realtà le cose non starebbero come raccontato da Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip ieri sera in quanto avrebbe dato il consenso per effettuare la telefonata già qualche giorno fa.

“Per tutte quelle persone ignoranti che mi stanno assillando riguardo la telefonata tra mia figlia e sua madre” ha esordito l’ex di Dayane Mello su Instagram, che è stata gelata da Francesco Oppini. “Io e gli autori ci siamo già accordati il giorno 7 ottobre per metterle in contatto domani alle 11:00“ ha svelato lui raccontando una realtà molto diversa rispetto a quella comunicata da Alfonso alla sua concorrente.

Stefano Sala ha smascherato la produzione del GF Vip, che ieri sera avrebbe omesso di dire che la telefonata era già stata organizzata giorni prima e che lui non avrebbe negato nessun consenso per fare sentire sua figlia con la madre.

Dayane Mello e Stefano Sala non sono di certo in buoni rapporti, a causa delle continue frecciate reciproche tra loro, e il malinteso di ieri sera non ha di certo aiutato l’ex coppia a migliorarli.