Gli antiossidanti sono molecole che hanno apportano diverse proprietà benefiche al nostro organismo e li ritroviamo in diversi alimenti, scopriamo.

Si sente spesso di parlare di antiossidanti, che sono importanti per il benessere del nostro organismo e per la pelle, ma il non tutti sono a conoscenza di queste sostanze.

Infatti medici, nutrizionisti informano anche tramite i media, l‘importanza di assumere ogni giorno alimenti contenenti antiossidanti. Ma non tutti sono a conoscenza che diversi alimenti si possono definire “antiossidanti naturali”.

Si parla così tanto per, ma in effetti non si sa il reale significato della parola antiossidante, nonostante siano molecole davvero utili e indispensabili per il nostro benessere. Noi di CheDonna.it, siamo qui per darvi più informazioni su cosa sono gli antiossidanti, le proprietà benefiche e in quali alimenti li ritroviamo.

Antiossidanti: cosa sono

Gli antiossidanti sono delle molecole che ci proteggono, prevengono e rallentano l’ossidazione, cercheremo di essere più chiari è possibile. Queste molecole ci proteggono dagli effetti nocivi dei radicali liberi. Questi ultimi sono molecole molto instabili che quando vanno incontro al fenomeno di ossidazione, possono determinare diverse malattie o problemi al nostro organismo.

Quindi se il nostro organismo fa il pieno di antiossidanti, si potrebbero bloccare i radicali liberi, creando un vero e proprio meccanismo di difesa che può prevenire o annullare del tutto l’azione dei radicali liberi.

Purtroppo i radicali liberi sono delle molecole molto instabili, che si producono dal normale metabolismo cellulare. Sono utili perchè possono essere utili in caso di infiammazioni, perchè distruggono i batteri. Il problema nasce quando i radicali liberi sono presenti in maggiore quantità alla capacità antiossidante della cellula. Infatti i radicali liberi possono reagire con molecole di vitale importanza per la cellula stessa, come il DNA o proteine. Tutto ciò si ripercuote negativamente sul nostro organismo, determinando un precoce invecchiamento cellullare, patologie gravi e malattie neurodegenerative e cardiovascolari.

Ecco perchè è importante fare il pieno degli antiossidanti così da proteggere l’organismo da queste molecole instabili, che vanno a bloccare, catturandoli. Ma i radicali liberi si possono anche formare se esponiamo il nostro corpo a:

raggi uv

fumo di sigaretta

inquinamento atmosferico

Antiossidanti: quali sono

Gli antiossidanti sono davvero importanti, perciò è opportuno fare il pieno attraverso gli alimenti, così il nostro organismo riesce a difendersi dai radicali liberi,

Ci sono diversi antiossidanti, ma i più importanti sono:

Vitamina C

Carotenoidi

Vitamina E

Vitamina A

Polifenoli

Tocoferoli

Questi sono quelli esogeni, che devono essere integrati con la dieta o con integratori, perchè il nostro organismo non è in grado di produrli.

Invece ci sono altri antiossidanti che vengono definiti endogeni, in quanto il nostro organismo riesce a produrli naturalmente. Le principali di queste molecole ad azione antiossidante sono: il coenzima Q-10 e la melatonina, le più conosciute.

Ma non finisce qui ci sono altri antiossidanti che vengono classificati sulla base del loro meccanismo d’azione prevalente, ma non entriamo troppo in dettaglio.

Antiossidanti: proprietà benefiche