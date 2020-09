Equinozio d’autunno: significato e data dell’inizio dell’autunno 2020

L’equinozio d’autunno in questo 2020 ha deciso di cascare in un giorno veramente strano: non il 21, come ci saremmo aspettati, ma il 22. Ecco cosa vuol dire.

Per noi tutti, l’inizio dell’autunno è generalmente il 21 Settembre.

Quest’anno, invece, il 2020 ci stupisce ancora una volta: l’equinozio autunnale casca il 22 Settembre, e cioè, proprio oggi!

Ecco tutto quello che c’è da sapere sul significato dell’equinozio autunnale!

Equinozio d’autunno: ecco che cos’è esattamente

Insomma, se ancora nessuno ve lo aveva detto, lo facciamo noi: buon autunno!

Proprio oggi, infatti, inizia la stagione autunnale 2020 e non possiamo far altro che augurarci che sarà migliore di tutte quelle appena passate!

Ma che cos’è un equinozio?

Ogni anno ne abbiamo due (insieme ai Solstizi) e rappresentano i momenti in cui le stagioni si danno, virtualmente, il cambio.

La parola equinozio viene dal latino, precisamente dai due termini “aequus” e nox, che vogliono dire “uguale” e “notte“.

Quindi, la giornata di oggi è quella dove avremo un numero uguale di ore, sia per il giorno che per la notte.

Un concetto affascinante (oltre che studiato matematicamente per decidere ogni anno quale sia il giorno giusto!) che però nasconde un risvolto un po’ complicato per chi ama il sole.

Da domani, infatti, adesso sappiamo che le ore di buio inizieranno ad aumentare ed essere sempre di più rispetto a quelle di luce!

Una brutta notizia, certo, ma non disperate: qui potete leggere tutti i nostri consigli per creare un piano contro la depressione autunnale!

Siccome hanno a che fare con i cicli naturali delle stagioni, gli equinozi sono visti sempre come momenti un po’ magici.

Non buttatevi giù, ma pensate a questa giornata come ad un momento per riflettere e pensare al nuovo ciclo vitale che sta per iniziare!

Vedere l’autunno come momento di rinascita, infatti, potrà sembrarvi strano ma è proprio a questo che serve questa stagione: a liberarsi dei legami vecchi, mentre, pian piano, ci prepariamo a fiorire di nuovo.

Non ci sono risposte sbagliate quando si parla di self-care!

Potete provare a seguire la nostra routine di bellezza per preparare la pelle all’autunno o decorare la casa seguendo i trend di stagione (e se ancora non lo avete fatto, provando con i cristalli e le pietre).

Insomma, non intristitevi se inizia a fare freddo e l’estate sembra essere davvero finita: purtroppo lo è, visto che l’ultimo giorno era proprio ieri!

L’autunno può regalarci momenti altrettanto perfetti e magici e parallelismi non indifferenti: la tipica caduta dei capelli autunnali, ad esempio, accade per un motivo ben preciso e molto, molto, interessante anche per la nostra psicologia!

Buon equinozio a tutte e a tutti, allora!

E ricordate: che vogliate svagarvi scegliendo la tonalità di rossetto rosso migliore o scoprendo come indossare gli stivaletti alla caviglia, l’inizio dell’autunno è il momento perfetto per concentrarsi su di noi e sul nostro benessere.

E poi, in autunno, tornano le mele: cosa c’è di meglio di una dieta mirata per togliere il dottore (ed i pensieri) di torno?