Elettra Lamborghini ha tutte le ansie di qualsiasi sposa e le ha riversate sul povero Enzo Miccio, costretto a rivoluzionare le cose a poche ore dalle nozze.

Tutte le spose hanno momenti di crisi, soprattutto quando si tratta di una sposa famosissima per il suo stile. Elettra Lamborghini rientra proprio in questa categoria e, nonostante il fatto che sia sempre apparsa come un personaggio forte e sicuro di sé, soprattutto per quanto riguarda il look, nemmeno la bella Twerking Queen si è salvata dall’ansia prematrimoniale.

Dopo aver organizzato tutto nei minimi dettagli, e naturalmente dopo aver scelto l’abito con il quale salire all’altare per sposare il suo AfroJack, Elettra Lamborghini ha deciso di cambiare abito da sposa: la reazione di Enzo Miccio è stata impagabile.

Elettra Lamborghini, Enzo Miccio: matrimonio sull’orlo di una crisi di nervi

Quando Enzo Miccio si è assunto l’incarico di organizzare il matrimonio di Elettra Lamborghini sapeva perfettamente che sarebbe stato chiamato a gestire una sposa sopra le righe e assolutamente imprevedibile, ma probabilmente sperava che la sua grande esperienza di wedding planner e la sua abilità nel gestire le piccole e grandi emergenze gli avrebbero permesso di fare della cerimonia un grande successo.

A quanto pare invece il perfetto Enzo Miccio si è ritrovato alle prese con una Elettra Lamborghini ingestibile, che si è fatta prendere dalle crisi di stile nel cuore della notte.

Grazie alle storie di Instagram pubblicate da Elettra, infatti, è stato possibile scoprire che la futura sposa e il suo wedding planner hanno organizzato un incontro straordinario, dal momento che all’ultimo minuto Elettra ha deciso di cambiare abito da sposa, vanificando tutto il lavoro di scelta e di perfezionamento del modello che Enzo Miccio aveva fatto sul suo abito.

Enzo Miccio nelle scorse settimane aveva accompagnato Elettra Lamborghini a Napoli, per scegliere l’abito da sposa perfetto nei famosissimi atelier da sposa della città. Anche se naturalmente non erano stati fatti trapelare dettagli in merito all’abito da sposa di Elettra, Enzo Miccio aveva affermato successivamente che si sarebbe trattato di un look sobrio ed elegante.

In realtà “sobrio ed elegante” non è esattamente quello che i fan di Elettra si aspettano dalla loro regina del twerking, quindi è facile pensare che la sposa abbia tentato di seguire i consigli dell’esperto ma che, alla fine, abbia deciso di optare per qualcosa che fosse in grado di rispecchiare meglio e in maniera più coerente il suo personaggio.

Nel frattempo, sempre attraverso le stories di Instagram, le follower di Elettra hanno cercato di carpire alla sposa qualche piccola anticipazione sugli altri dettagli della cerimonia come i vestiti delle damigelle. A una domanda diretta Elettra ha risposto in maniera molto discreta, spiegando di non voler rivelare nulla ma che gli abiti che ha scelto per le sue damigelle saranno bellissimi.

C’è solo da sperare che gli ultimi giorni prima della cerimonia scorrano via senza intoppi, dal momento che gli ultimi giorni non sono stati affatto piacevoli per Elettra: la cantante ha infatti avuto di nuovo problemi renali che si sono presentati con un pessimo tempismo dopo mesi di tranquillità.

Come se non bastasse, il promesso sposo AfroJack è caduto dalle scale nelle scorse ore: questo matrimonio è una corsa ad ostacoli tra cui, ovviamente, anche il Covid (ma Elettra ha saputo prendere tutte le precauzioni del caso).